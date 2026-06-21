Boris Pistorius îl acuză pe Trump că „a forțat dopul în gâtul Strâmtorii Ormuz”. Europenii vor „ca dopul să fie scos”

<1 minut de citit Publicat la 21:52 21 Iun 2026 Modificat la 21:52 21 Iun 2026

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a spus duminică faptul că Președintele american Donald Trump este responsabil pentru închiderea Strâmtorii Ormuz anunțată de Iran, demnitarul german cerând redeschiderea acestei căi navigabile esențiale, transmite France Presse, potrivit Agerpres.

„În definitiv, cel care a forțat dopul în gâtul Strâmtorii Ormuz este Trump, nu noi, dar noi avem interesul ca dopul să fie scos”, a declarat Pistorius într-un interviu pentru postul public de televiziune german ARD.

Strâmtoarea Ormuz, cale de tranzit crucială pentru livrările de petrol și gaz mondiale, a fost blocată în timpul războiului care a debutat pe 28 februarie prin atacurile americano-israeliene contra Iranului.

Teheranul acceptase să redeschidă Strâmtoarea în cadrul unui acord preliminar semnat de Donald Trump și omologul său iranian Masud Pezeshkian și traficul maritim a început să fie reluat.

Dar sâmbătă, Iranul a anunțat că va închide din nou această cale navigabilă din cauza atacurilor israeliene în sudul Libanului.

„Deschiderea strâmtorii Ormuz, sau mai degrabă posibilitatea de a o tranzita în deplină securitate, este în interesul Europei, în interesul aprovizionării noastre energetice și al relansării noastre economice”, a declarat Boris Pistorius.

Acesta a adăugat că orice acord vizând redeschiderea strâmtorii ar necesita sprijinul Iranului și al Omanului.