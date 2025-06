Boții pro-Kremlin anunță "execuția" Maiei Sandu. Campanie masivă de dezinformare și defăimare împotriva Președintei Moldovei

Rusia continuă campania amplă de dezinformare și defăimare la adresa Președintei Moldovei, Maia Sandu Foto: colaj imagini Getty Images și Hepta

Rețeaua de boți Matrioșka, susținută de Kremlin, a lansat un nou val al unei campanii masive de dezinformare pe platformele Twitter și Bluesky, anunțând așa-zisul „sfârșit iminent” al Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și distribuind graffiti fabricate care o înfățișează „executată”, scrie The Insider. Ulterior, Fundația pentru Combaterea Nedreptății, un site creat de Evgheni Prigojin, cofondatorul grupării Wagner, a publicat o pretinsă investigație, complet fabricată, care o acuză pe Sandu că ar fi implicată într-o rețea fictivă de trafic de copii ucraineni către rețele pedofile din Occident.

Campania a fost semnalată de un cercetător al "fabricilor de troli" rusești, fondator al proiectului Bot Blocker (@antibot4navalny), care a declarat pentru The Insider că amploarea acestei operațiuni este comparabilă cu cea a campaniei de dezinformare lansate înaintea alegerilor parlamentare din Germania, din 2025.

Potrivit lui acestuia, rețeaua de boți Matrioșka a început să distribuie, pe 16 aprilie, graffiti false reprezentând execuții ale Maiei Sandu, susținând că „sfârșitul” ei ar urma să aibă loc pe 1 iunie. Desenele o arătau pe președintă spânzurată, împușcată sau electrocutată, fără a fi clarificat ce ar urma să se întâmple, de fapt, la acea dată.

Ulterior, site-ul afiliat lui Prigojin a publicat un articol intitulat "O afacere construită pe copii: Cum autoritățile moldovene sub patronajul Maiei Sandu exportă orfani ucraineni în Occident".

Articolul fals o acuza pe președinta Sandu că ar fi orchestrat vânzarea copiilor refugiați ucraineni „către rețele pedofile și sclavie sexuală” în țările occidentale, în complicitate cu Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska. Autorii invocau surse anonime, inclusiv un presupus activist polonez din Marea Britanie, și citau un material publicat de site-ul pro-Kremlin Life.ru. "Investigația" a fost amplificată ulterior de mai multe site-uri în limba engleză apropiate Kremlinului.

Marți, portalul moldovean Deschide.md a scris că Rusia a pornit o campanie masivă de îndoctrinare a tinerilor din Republica Moldova cu ajutorul preoților moldoveni aflați în slujba Kremlinului, atrăgându-i cu "sejururi" care sunt adevărate tabere de diseminare a propagandei rusești.

În aprilie, The Insider a publicat o amplă analiză în care anunța că rețeaua rusă de dezinformare „Matrioșka” desfășoară prima campanie de amploare împotriva Moldovei, postând videoclipuri false, acuzații de corupție și teorii conspiraționiste pe platformele X și Bluesky. Principala țintă este președinta Maia Sandu, despre care rușii afirmă în mod fals că este membră a comunității LGTBQ, că vrea să preia controlul Bisericii Ortodoxe sau că a câștigat alegerile în md fraudulos.

Campania împotriva lui Sandu, la fel de masivă ca cea dinaintea alegerilor din Germania

@antibot4navalny a subliniat că această campanie de dezinformare împotriva Maiei Sandu este similară ca amploare cu cea desfășurată în contextul alegerilor germane din 2025. Atunci, peste 100 de site-uri de știri false au fost implicate într-o operațiune identificată de analiștii Microsoft ca fiind orchestrată de gruparea Storm-1516. Aceasta are legături cu "fabrica de troli" fondată de Prigojin (cunoscută sub numele de Agenția de Cercetare pe Internet), cu serviciul militar de informații al Rusiei (GRU), precum și cu fostul ofițer de poliție american John Mark Dougan, care a primit azil în Rusia după ce a fugit din Florida, în 2016, a relatat The Washington Post.

Potrivit experților, Storm-1516 utilizează surse fictive, identități false de tip "jurnalist-cetățean" sau "insider", propagă narațiuni false prin site-uri afiliate, inclusiv în limba engleză, și recurge la inteligență artificială generativă. În cadrul alegerilor pentru Bundestag, aceeași fundație folosită acum împotriva Maiei Sandu a fost implicată în răspândirea dezinformării.

Deși publicarea articolului de către Fundația pentru Combaterea Nedreptății nu dovedește clar implicarea directă a grupării Storm-1516, cercetătorii citați de The Insider observă că au fost folosite aceleași metode și rețele de distribuție, precum și aceiași intermediari și influenceri. Potrivit acestora, sub supravegherea GRU, operațiunile Storm-1516 ar fi executate de Centrul pentru Expertiză Geopolitică, o entitate care a angajat personal din fosta echipă media a lui Prigojin, RIA FAN.

The Insider mai notează că Fundația pentru Combaterea Nedreptății nu este înregistrată ca entitate juridică. Organizația este condusă de Mira Terada (fostă Oksana Vovk), care are legături și cu Centrul Unificat de Coordonare pentru Sprijinirea Compatrioților din Străinătate, o organizație non-profit ce pretinde că oferă sprijin rușilor aflați în dificultate peste hotare.

Narațiunile false potrivit cărora Prima Doamnă a Ucrainei ar fi implicată în traficul de copii către rețele pedofile din Occident circulă încă din noiembrie 2023, iar Fundația pentru Combaterea Nedreptății a fost printre entitățile care au promovat aceste acuzații, potrivit The Insider. Autorii au invocat un presupus articol semnat de un jurnalist francez, Robert Schmidt, însă verificările au arătat că acesta nu a publicat niciodată materiale pe această temă.