Bruxelles-ul propune un plan pentru "Schengen militar". Kaja Kallas: "Deplasarea rapidă a forțelor armate europene este esențială"

Comisia Europeană îşi intensifică pregătirile pentru apărare printr-un nou plan menit să accelereze deplasarea trupelor, echipamentelor şi mijloacelor militare în toată Europa. Comisia urmărește, de asemenea, să stimuleze inovarea disruptivă în domeniul militar și să consolideze industria de apărare a Europei, potrivit unui comunicat de presă al Comisiei.

Comisia vrea să creeze un spaţiu de mobilitate militară până în 2027, ce va aduce UE cu un pas mai aproape de un "spaţiu Schengen militar". Acesta va face ca deplasarea trupelor și a echipamentelor militare în întreaga Europă să fie mai rapidă, mai sigură și mai coordonată prin:

Eliminarea barierelor de reglementare: introduce primele norme armonizate la nivelul UE privind mobilitatea militară și stabilește norme și proceduri clare pentru deplasările militare transfrontaliere, cu un termen maxim de prelucrare de trei zile și formalități vamale simplificate.

Crearea unui cadru pentru situații de urgență: un nou sistem de răspuns consolidat la mobilitatea militară europeană (EMERS) pentru proceduri accelerate și acces prioritar la infrastructură, sprijinind forțele armate care acționează în contextul UE sau NATO.

Consolidarea rezilienței infrastructurii de transport: modernizează principalele coridoare de mobilitate militară ale UE la standarde cu dublă utilizare și protejează infrastructura strategică cu un nou set de instrumente pentru reziliență. Investițiile specifice vor consolida securitatea cibernetică, securitatea energetică și pregătirea pentru situații de pace și de criză.

Capacități de punere în comun și de partajare: sporește gradul de pregătire, solidaritatea și disponibilitatea capacităților de mobilitate militară pentru statele membre prin introducerea unei rezerve de solidaritate și a posibilității de a crea un sistem de informații digitale privind mobilitatea militară.

Consolidarea guvernanței și a coordonării: Un nou Grup pentru mobilitatea militară și un Comitet îmbunătățit pentru rețeaua transeuropeană de transport TEN-T vor orienta punerea în aplicare și vor monitoriza gradul de pregătire, cu sprijinul coordonatorilor naționali pentru transportul militar transfrontalier din fiecare stat membru.

Foaia de parcurs privind transformarea industriei de apărare a UE notează că "dezlănțuirea inovării disruptive pentru pregătirea pentru apărare" este necesară pentru a accelera modernizarea industriei europene de apărare și pentru a sprijini actorii emergenți din domeniul apărării.

"Mișcarea rapidă a forțelor armate europene este esențială pentru apărarea Europei. Pregătirea pentru apărare depinde în mod fundamental de capacitatea ta de a-ți duce tancurile și trupele acolo unde ai nevoie de ele, atunci când ai nevoie de ele.

Astăzi, propunem un sistem de urgență pentru transportul militar transfrontalier și o inițiativă de a pune în comun transportul țărilor membre pentru a facilita deplasarea trupelor pe întregul continent. Europa se confruntă cu amenințări fără precedent la adresa securității. Argumentele în favoarea unei mai bune mobilități militare nu ar putea fi mai clare", a spus şefa diplomaţiei Europene, Kaja Kallas.

Scopul său este de a reuni comunitățile din domeniul tehnologiei și al apărării, de a accelera utilizarea tehnologiilor avansate în capabilitățile militare și de a stimula capacitatea de producție a Europei prin inovare.

Pentru a realiza acest lucru, strategia se axează pe patru priorități: sprijinirea investițiilor în întreprinderile din domeniul apărării, accelerarea dezvoltării de noi tehnologii, extinderea accesului la capabilitățile de apărare și promovarea competențelor necesare pentru a susține avantajul tehnologic al Europei.

Războiul dintre Rusia şi Ucraina a arătat cât de repede evoluează tehnologiile de apărare. Inovații precum inteligenţa artificială, sistemele cuantice, dronele și tehnologiile spațiale remodelează câmpul de luptă. Noii actori din domeniul apărării, de la întreprinderi nou-înființate la IMM-uri inovatoare, schimbă modul în care Europa se dezvoltă și produce capabilități militare.

Europa trebuie să învețe din experiența Ucrainei, să își consolideze reziliența și să construiască un nou ecosistem de apărare care să unească liderii din industrie, noii inovatori și comunitatea tehnologică pentru a furniza capabilități mai rapid și mai eficient.

Acum, Comisia va prezenta Consiliului și Parlamentului European noul regulament privind mobilitatea militară spre adoptare în cadrul procedurii legislative ordinare.