Bulgaria ia în calcul să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani

1 minut de citit Publicat la 19:04 14 Oct 2025 Modificat la 19:04 14 Oct 2025

Tinerii care petrec mai mult de trei ore zilnic pe rețele sociale prezintă un risc cu peste 60% mai mare de depresie și anxietate. sursa foto: Getty

Partidul aflat la guvernare în Bulgaria, GERB, analizează posibilitatea de a interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, aceasta fiind o temă care a câștigat recent tot mai multă atenție în spațiul public, scrie Novinite.com.

Dezbaterea a fost inițiată de ministrul Educației, Krasimir Valchev, care a anunțat intenția de a deschide discuții pe acest subiect, invocând dovezi ample privind efectele negative pe care social media le poate avea asupra tinerilor utilizatori.

Președintele Comisiei parlamentare de sănătate, prof. dr. Kostadin Angelov, și-a exprimat, de asemenea, susținerea fermă pentru propunerea de interdicție.

Într-o postare pe rețelele sociale, Angelov a descris impactul platformelor precum TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat și YouTube asupra copiilor, subliniind că aceste rețele nu doar consumă timp, ci pot modifica semnificativ creierul în dezvoltare.

Potrivit acestuia, utilizarea rețelelor sociale generează un ciclu de plăcere bazat pe dopamină, similar cu dependența de jocuri de noroc sau droguri, favorizând dependența neuronală, anxietatea, tulburările de atenție și problemele de somn.

Angelov a citat un documentar în care foști ingineri de la Google, Facebook și Twitter au recunoscut că platformele sociale sunt concepute deliberat pentru a exploata aceste mecanisme psihologice, menținând utilizatorii permanent captivi.

Unul dintre creatorii butonului „Like” a mărturisit că acesta a fost gândit pentru a recompensa fiecare secundă de atenție, consolidând astfel comportamentul adictiv.

Datele de cercetare menționate de Angelov arată că tinerii care petrec mai mult de trei ore zilnic pe rețele sociale prezintă un risc cu peste 60% mai mare de depresie și anxietate.

Alte consecințe includ scăderea concentrării și a empatiei sociale. Psihologii au început deja să descrie acest fenomen drept „sevraj digital”, similar simptomelor observate în cazul dependenței de substanțe.

Angelov a subliniat că nu este vorba despre o limitare a libertății, ci despre combaterea unei forme de dependență de masă, manifestată în mediul digital.

El a făcut apel la adulți să stabilească limite clare, pentru ca cei mici să nu rămână vulnerabili în fața algoritmilor care le manipulează atenția înainte de a se putea dezvolta ca indivizi. Propunerea ar avea drept scop protejarea copilăriei, oferind tinerilor timp pentru joacă, comunicare, lectură și experiențe reale.

Inițiativa, anunțată pentru prima dată de ministrul Valchev, face parte dintr-un demers mai amplu de protejare a sănătății mintale a copiilor. Atât Valchev, cât și Angelov au subliniat urgența adoptării unor măsuri concrete, invocând dovezile privind efectele nocive ale rețelelor sociale și responsabilitatea adulților și a decidenților politici de a interveni.