Bulgarii care munceau în Germania se întorc în ţara lor ca să lucreze de la distanţă, iar veniturile li s-au mărit considerabil

Mulți bulgari cu pregătire superioară se întorc în țara lor natală, după ce veniturile generate de munca la distanţă au ajuns la un nivel foarte ridicat, notează DW, care a dat exemple concrete. Kristina Borisova, care s-a întors în Bulgaria la începutul anului 2025, după 8 ani petrecuți în Germania, a spus că, acum, câştigă în ţara ei cu 300 de euro mai mult şi are un job remote.

"În Bulgaria, venitul meu net lunar este cu aproximativ 300 de euro mai mare decât salariul meu din Germania”, a declarat Kristina Borisova, care s-a întors în Bulgaria la începutul anului 2025, după opt ani petrecuți în Germania.

Astăzi, femeia în vârstă de 41 de ani locuiește în Pomorie, un orășel de pe coasta Mării Negre. Ea continuă să lucreze de la distanță pentru o companie germană din sectorul energetic.

Nu plătește chirie în Pomorie pentru că locuiește cu părinții ei, ceea ce îi permite să pună mai mulți bani deoparte în fiecare lună. După toate cheltuielile, îi mai rămân puțin peste 700 de euro. Ar fi o sumă considerabilă, mai ales într-o țară precum Bulgaria, unde salariul mediu lunar anul trecut a fost de doar 1.300 de euro (aproximativ 1.500 de dolari).

Borisova este foarte recunoscătoare că angajatorul ei german îi permite să lucreze de la distanță.

„Beneficiul financiar este mare”, a declarat ea pentru DW. „Dar cel mai bun lucru este că sunt aproape de familia mea.”

Radimir Bitsov s-a întors și el în Bulgaria după opt ani petrecuți la Berlin. El locuiește în capitala Bulgariei, Sofia, și lucrează de la distanță pentru o mică companie IT germană.

Trendul de a părărsi Germania

„În ultimii ani, am observat o nouă tendință - tot mai mulți bulgari tineri și bine educați părăsesc Germania și lucrează de la distanță din Bulgaria”, a declarat Konstantin Ruskov, un avocat cu sediul la München, care oferă consultanță companiilor germane ai căror angajați bulgari se mută înapoi acasă.

„Deși aveam cinci astfel de clienți la începutul pandemiei de COVID-19, acum există cel puțin 80 de companii”, a spus el. „Unele au un singur angajat care lucrează din Bulgaria, altele au 20.”

Nu există statistici oficiale cu privire la câți bulgari se întorc acasă pentru a lucra de la distanță pentru firme germane. Cu toate acestea, datele din 2024 de la Oficiul Federal de Statistică al Germaniei arată că, pentru prima dată într-o perioadă lungă de timp, mai mulți bulgari au părăsit Germania decât s-au mutat acolo.

De ce se întorc tinerii acasă

„Motivele pentru întoarcerea în Bulgaria sunt extrem de individuale, dar pentru mulți dintre tinerii bulgari cu înaltă calificare care fac acest pas, motivația este în primul rând financiară”, a explicat Ruskov, relatând o întâmplare despre un client în vârstă de 30 de ani din München, cu un venit brut lunar de 8.000 de euro.

„După toate impozitele și contribuțiile la asigurările sociale, a rămas cu un venit net de aproximativ 4.500 de euro datorat clasei de impozitare 1. Încă trebuia să plătească chirie din aceasta. Și într-un oraș precum München, chiriile au crescut masiv în ultimii ani. În Bulgaria, pe de altă parte, i-a rămas un venit net de aproximativ 6.000 de euro din salariul său de 8.000 de euro.”