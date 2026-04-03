Bursele asiatice cresc în mare parte în perioada Paștelui datorită speranțelor că Strâmtoarea Ormuz s-ar putea redeschide

Piețele din Asia-Pacific au închis, în mare parte, pe plus vineri, în tranzacțiile reduse de sărbătorile pascale. Iranul și Omanul ar fi redactat un protocol pentru „monitorizarea tranzitului” prin Strâmtoarea Oormuz, ceea ce a dat speranțe că această rută maritimă crucială ar putea fi redeschisă parțial, scrie CNBC.

Traficul petrolierelelor prin acest coridor-cheie pentru transportul de petrol „ar trebui să fie supravegheat și coordonat” împreună de cele două țări, a declarat Kazem Gharibabadi, adjunct al ministrului iranian de Externe pentru afaceri juridice și internaționale, potrivit agenției de presă de stat IRNA.

Prețurile petrolului au explodat joi, înainte ca piețele să se închidă pentru Vinerea Mare. Contractele futures pentru țițeiul american au urcat cu aproape 12%, la 112,06 dolari pe baril, în timp ce Brent, reperul global, a avansat cu aproximativ 8%, la 109,24 dolari. Prețul spot pentru încărcăturile fizice curente de țiței Brent a sărit joi la 141,36 dolari, cel mai ridicat nivel de la criza financiară din 2008, potrivit S&P Global.

Indicele sud-coreean Kospi a condus creșterile din regiune, cu un avans de 1,75%, în timp ce indicele companiilor mici, Kosdaq, a șters câștigurile inițiale și a închis în scădere cu 0,16%.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung urmează să se întâlnească vineri cu președintele francez Emmanuel Macron, în cadrul unui summit bilateral. Biroul prezidențial de la Seul a transmis într-un comunicat că cele două țări sunt așteptate să își ridice relația la nivelul de „Parteneriat Strategic Global”, prima astfel de modernizare a relațiilor în ultimii 22 de ani. The Korea Times a relatat că cele două părți urmează să discute extinderea cooperării în comerț și investiții, dar și în domenii precum inteligența artificială, energia nucleară și spațiul.

În Japonia, indicele Nikkei 225 a urcat cu 0,91%, susținut de acțiunile din sectorul bunurilor de consum necilcic, iar indicele mai larg Topix a avansat cu 0,65%, impulsionat de titlurile din energie.

Vineri, ministrul japonez de Finanțe, Satsuki Katayama, a declarat, potrivit relatărilor din presă, că impactul discursului de miercuri al lui Donald Trump a fost „destul de semnificativ”, adăugând că pe piețele de futures pe petrol și pe piețele valutare s-a observat activitate speculativă.

Randamentele obligațiunilor guvernamentale japoneze au atins, de asemenea, niveluri record, randamentul titlurilor JGB pe 2 ani ajungând la 1,391%, cel mai ridicat nivel din 1995. Randamentul obligațiunilor JGB de referință pe 10 ani s-a situat la 2,399%, cel mai înalt nivel din 1999.

Indicele CSI 300 din China continentală a întors evoluția pozitivă de la începutul ședinței și a închis în scădere cu 0,47%.

Piețele din Australia și Hong Kong au fost închise pentru weekendul pascal.

Contractele futures pe acțiunile americane au rămas aproape neschimbate: futures pe S&P 500 au fost plate, iar cele pe Nasdaq-100 au scăzut cu 0,07%. Futures legate de Dow Jones Industrial Average au crescut cu 9 puncte, echivalentul a 0,02%.

În ședința precedentă de pe Wall Street, piețele au avut o evoluție volatilă pe fondul scumpirii petrolului, însă principalii indici au închis cu variații minore. Dow Jones, indicele blue-chip, a pierdut 61,07 puncte, adică 0,13%. S&P 500 a avansat cu 0,11%, iar Nasdaq Composite a câștigat 0,18%.