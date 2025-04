Casa Albă îl acuză pe Zelenski că pune paie pe foc: "Inacceptabil". Zelenski îl citează pe Pompeo: "Rusia să înceteze ocupația Crimeei"

Casa Albă l-a acuzat, miercuri, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că torpilează demersurile de a se ajunge la pace în Ucraina, relatează CNN.

Evoluția vine după anularea convorbirilor de la Londra, unde secretarul de stat Marco Rubio a refuzat să participe, și după o declarație furibundă a lui Donald Trump pe Truth Social, în care președintele SUA l-a acuzat pe Zelenski că "acum 11 ani nu a tras niciun foc de armă" pentru a recupera Crimeea de la Rusia.

Anterior, președintele ucrainean a respins "oferta" SUA ca anexarea Crimeei la Rusia și ocupația de facto a patru regiuni - Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk - să fie recunoscute de Kiev în schimbul opririi ostilităților armate.

"Pentru a obține o înțelegere corectă, ambele părți trebuie să rămână parțial nesatisfăcute.Din păcate, președintele Zelenski a încercat să tranșeze aceste negocieri de pace în presă, ceea ce este inacceptabil pentru președinte", a comunicat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Leavitt a negat că președintele Donald Trump i-a dat un ultimatum lui Zelenski, să accepte "oferta de pace până la sfârșitul zilei", în caz contrar SUA urmând să renunțe să se mai implice în negocieri.

""Nu până la sfârșitul zilei de azi", a precizat ea.

Însă Leavitt a insistat că președintele SUA este din ce în ce mai frustrat de lipsa de progrese între părți și a accentuat că liderul ucrainean "se îndreaptă în direcția greșită când vine vorba de negocierile de pace".

"Răbdarea (președintelui Trump) se apropie de sfârșit", a avertizat ea.

Mai devreme, Trump l-a acuzat pe Zelenski că prelungește războiul prin "declarații incendiare", după ce președintele ucrainean a declarat că națiunea sa nu va recunoaște în mod oficial ocuparea rusă a Crimeei.

La rândul său, președintele ucrainean - care a anterior a citat Constituția pentru a justifica respingerea "ofertei" SUA - a spus Ucraina va acționa întotdeauna în conformitate cu legea sa fundamentală.

"Emoțiile au escaladat astăzi. Dar este bine că cinci țări - Ucraina, SUA, Marea Britanie, Franța și Germania - s-au întâlnit pentru a aduce pacea mai aproape. Ele și-au exprimat punctele de vedere și au ascultat cu respect reciproc pozițiile partenerilor.

Este important ca fiecare parte să nu fie doar prezentă, ci să contribuie semnificativ. Partea americană și-a împărtășit viziunea. Ucraina și alți europeni și-au prezentat contribuțiile. Și sperăm că tocmai un astfel de efort comun va duce la o pace de durată.

Suntem recunoscători partenerilor. Ucraina va acționa întotdeauna în conformitate cu Constituția sa și suntem absolut siguri că partenerii noștri, în special SUA, vor acționa în conformitate cu deciziile lor ferme", a scris Zelenski într-o postare pe X.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other's positions. It's important that each side was not just a participant but…