Casa Albă își ia rămas-bun de la vechile Air Force One, după mai bine de 35 de ani. Avionul donat de Qatar intră în scenă

Casa Albă își ia rămas-bun de la vechile Air Force One, după mai bine de 35 de ani. Foto: Getty Images

După o aterizare făcută joi dimineață, în apropiere de Washington, doi oficiali de la Casa Albă au transmis mesaje de rămas-bun pentru avionul Boeing 747-200 modificat, folosit ca Air Force One din 1990. Primul dintre cele trei avioane pregătite să preia acest rol - aeronava donată de Qatar - ar urma să fie livrat în curând, scrie CNN.

„Ultima cursă”, a scris pe X Steve Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, alături de o fotografie a aeronavei, pe care Forțele Aeriene ale SUA o numesc VC-25A. „Bine lucrat, slujitor bun și credincios~.

Dan Scavino, adjunctul șefului de cabinet de la Casa Albă, a publicat la rândul său un videoclip cu avionul și a scris că a fost „norocos” să zboare în jurul lumii cu această aeronavă emblematică timp de cinci ani și jumătate, din cei 35 în care a servit președinții Statelor Unite.

Trei aeronave Boeing 747-8 sunt modificate pentru a deveni VC-25B și pentru a îndeplini rolul de Air Force One. Printre ele se află și un avion de lux donat de guvernul Qatarului, folosit ca soluție temporară până la finalizarea celorlalte două aeronave pe care Boeing le modifică și care nu vor fi gata decât peste aproximativ doi ani.

Nu este clar ce se va întâmpla cu vechile avioane VC-25A, însă Forțele Aeriene au transmis că acestea vor rămâne parte a flotei.

„Aeronava VC-25B Bridge se va alătura în curând flotei active de transport executiv, alături de VC-25A și C-32”, a declarat un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene pentru CNN. C-32 este un Boeing 757 modificat, folosit frecvent pentru vicepreședinte, prima doamnă, membri ai cabinetului și, uneori, ca Air Force One.

Casa Albă își ia rămas-bun de la vechile Air Force One. Foto: Getty Images

Avionul donat de Qatar urma să fie livrat „cel târziu în vara anului 2026”

Aeronava a fost însă subiectul unor critici și suspiciuni timp de peste un an, inclusiv din partea unor parlamentari republicani și democrați, dar și a unor oficiali din domeniul securității, care l-au criticat pe Donald Trump pentru acceptarea cadoului costisitor și au avertizat asupra unor posibile vulnerabilități de securitate.

Avionul a trebuit să treacă prin modificări importante pentru a putea fi folosit ca înlocuitor potrivit pentru Air Force One. Potrivit CNN, agențiile americane de informații și securitate urmau să demonteze și să reconstruiască aeronava, pentru a include echipamentele necesare de comunicații și protecție.

Actuala flotă VC-25A are peste trei decenii vechime și a fost criticată în repetate rânduri de Trump, care a cerut avioane noi. Aeronava cu numărul 29000 a aterizat joi dimineață la baza Joint Base Andrews, după ce l-a transportat pe Trump în călătoria sa în Europa.

Celălalt VC-25A nu a mai fost văzut în zbor de la aterizarea sa pe aeroportul Majors din Greenville, Texas, pe 2 iunie, potrivit datelor publice de monitorizare a zborurilor ADS-B Exchange. Este același aeroport unde avionul donat de Qatar este transformat pentru a fi folosit ca viitor Air Force One.

Cum vor arăta noile avioane

Forțele Aeriene au început modificarea aeronavei donate vara trecută. Observatori ai avioanelor au văzut, la începutul acestei luni, aeronava cu o nouă schemă de vopsire aleasă de președinte.

Noile avioane vor fi vopsite în roșu, alb, auriu și albastru închis, o combinație propusă în primul mandat al lui Trump, dar abandonată ulterior de administrația Biden, care a preferat varianta tradițională Air Force One, în bleu și alb. După realegerea lui Trump, schema de culori dorită de acesta a fost reluată.

Avionul qatarez modificat a zburat ultima dată pe 10 iunie, într-un zbor scurt, circular, cu decolare și aterizare pe același aeroport Majors, potrivit ADS-B Exchange.

400 de milioane de dolari pentru modificarea aeronavei donate de Qatar

Secretarul Forțelor Aeriene, Troy Meink, le-a spus anterior parlamentarilor că adaptarea aeronavei donate ar costa „probabil” sub 400 de milioane de dolari.

Într-un comunicat transmis luna trecută, Forțele Aeriene au anunțat că avionul finalizase oficial modificările și era „în grafic pentru a fi prezentat vara aceasta într-o nouă schemă de culori roșu, alb și albastru”. „În cele din urmă, aeronava Bridge răspunde unei nevoi critice pe termen scurt, garantând că Forțele Aeriene continuă să își îndeplinească misiunea fără eșec pentru comandantul suprem, în timp ce pun o bază solidă pentru viitor”, se arată în comunicat.

Nu este clar când va fi adus avionul la Washington și ce se va întâmpla cu cele două aeronave vechi după ce acesta va intra în serviciu.

Avioanele vechi au însă o istorie importantă. Au ajuns în țări din întreaga lume, din Irak și Cuba până în China și Australia.

George H.W. Bush a fost primul președinte care a zburat cu una dintre aceste aeronave, în 1990, într-o călătorie în Kansas.

Pe 11 septembrie 2001, fostul președinte George W. Bush se afla la un eveniment într-o școală din Florida când a fost întrerupt după atacul asupra Turnului de Sud al World Trade Center din New York. El a fost dus de urgență la unul dintre avioanele VC-25A, care l-a transportat mai întâi la o bază aeriană de lângă Shreveport, Louisiana, apoi într-un buncăr securizat de la o bază aeriană din Nebraska.

Ulterior, același avion l-a dus la Washington, unde președintele s-a adresat națiunii câteva ore mai târziu.

Aeronava a transportat, de asemenea, președinții Bill Clinton, Jimmy Carter și George H.W. Bush în Israel, la funeraliile premierului Yitzhak Rabin, în 1995, potrivit Forțelor Aeriene ale SUA.