Ce a apărut pe mai multe plaje din Florida, înaintea uraganului Dorian. Oamenii au chemat imediat poliția

Uraganul Dorian a ajuns cu rafale foarte puternice pe coasta Floridei.

Poliția a anunțat că s-au găsit mai multe pachete suspicioase pe plaja Paradise Beach Park. Descoperirea a fost făcută de un trecător care a observat unul dintre pachete.

După testele efectuate, poliția a confirmat că este vorba de cocaină.

Alte kilograme de cocaină au fost găsite pe o altă plajă din apropiere.

Bricks of cocaine wash ashore in Florida after Hurricane Dorian https://t.co/reZmUFlGrP pic.twitter.com/0Gsuucd6LP