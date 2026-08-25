Ce cuvânt românesc a ales Mirabela Grădinaru pentru Vocabularul lansat luni la Kiev

Mirabela Grădinaru a participat, la Kiev, la cel de al șaselea Summit al Primelor Doamne și al Primilor Domni. Foto: Facebook/România în Lumină

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a participat luni, la Kiev, la cel de-al șaselea Summit al Primelor Doamne și al Primilor Domni, organizat de Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska. La această reuniune a fost lansat „Vocabularul Global al Rezilienței”, iar cuvântul propus de Mirabela Grădinaru a fost „dârzenie”.

Mirabela Grădinaru a fost invitată de Olena Zelenska la Kiev, la cel de al șaselea Summit al Primelor Doamne și al Primilor Domni. Partenera de viață a președintelui României a participat cu această ocazie și la festivitățile dedicate Zilei Independenței Ucrainei.

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„Reuniunea de anul acesta a avut o semnificație specială întrucât a coincis cu aniversarea Zilei Independenței Ucrainei, iar Prima Doamnă a României a participat la ceremoniile organizate la Kiev cu această ocazie”, scrie pe pagina de Facebook „România în Lumină”*.

Tema summitului organizat de Olena Zelenska la Kiev a fost „Lumea în 2026: stabilitate în vremuri incerte” și „ s-a concentrat pe reziliența societăților în momente de criză și incertitudine, precum și puterea comunităților de a se redresa, de a rămâne unite și puternice pentru a acționa spre binele cetățenilor”.

La summit, fiecare reprezentant al statelor participante a vorbit despre propria experiență în ceea ce privește capacitatea oamenilor și a instituțiilor de a se adapta, de a face față presiunilor și de a se regenera.

De asemenea, la eveniment a fost lansat și un Vocabular Global al Rezilienței, iar „fiecare partener al șefilor de state a prezentat un concept național relevant”, potrivit sursei citate.

De ce a ales Mirabela Grădinaru cuvântul „dârzenie”

Contribuția României la Vocabularul Rezilienței a fost cuvântul „dârzenie”, cuvânt ales de Mirabela Grădinaru.

,,Cuvântul ,dârzenie’ exprimă hotărâre, dar și capacitatea oamenilor și a comunităților de a rămâne în picioare atunci când circumstanțele sunt dificile, păstrându-și demnitatea, esența și sentimentul responsabilității. Este vorba despre protejarea a ceea ce este esențial, despre sprijinul reciproc și despre apărarea valorilor comune ale comunității noastre”, a spus partenera de viață a președintelui Nicușor Dan.

De asemenea, în discursul pe care l-a susținut la summit, Mirabela Grădinaru și-a exprimat admirația pentru poporul ucrainean pentru „reziliența extraordinară demonstrată și determinarea de a-și apăra căminele, libertatea, identitatea și viitorul”.

Partenera președintelui României a asigurat Ucraina de solidaritatea poporului român.

”În fața provocărilor pe care le împărtășim astăzi, se desprinde un adevăr fundamental – atunci când societățile rămân unite, presiunea nu le poate fragiliza. Dimpotrivă, va scoate în evidență cu și mai multă claritate forța interioară de care acestea dispun”, a spus ea, la Kiev.

Summitul dedicat partenerilor liderilor mondiali a fost lansat în anul 2020 de Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, cu scopul de a crea o platformă de dezbatere pe teme cu implicații asupra dezvoltării societății, bunăstării cetățenilor, educației și sănătății, potrivit sursei citate.

*„România în lumină” este un proiect al Administrației Prezidențiale prin care își propune crearea unei platforme de dialog între instituțiile statului, societatea civilă și specialiști din diverse domenii.