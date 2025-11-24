Ce îi sperie mai mult pe europeni în 2025: războiul din Ucraina, prețurile mari și schimbările climatice

3 minute de citit Publicat la 20:22 24 Noi 2025 Modificat la 20:33 24 Noi 2025

Un sondaj recent Flash Eurobarometru arată că optimismul față de viitorul UE a scăzut cu șase puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. sursa foto: Getty

Pe fondul unui optimism în scădere privind viitorul Uniunii Europene, aproape jumătate dintre cetățenii europeni cred că războiul din Ucraina rămâne cea mai mare provocare a blocului comunitar, în timp ce liderii europeni avertizează că planul de pace propus de Donald Trump necesită ajustări, scrie Euronews.

„O analiză a statelor membre arată că acest declin este răspândit”, se precizează în raport.

Cele mai mari scăderi ale optimismului au fost înregistrate în Malta (de la 73% la 57%), Austria (de la 51% la 41%), Italia (de la 60% la 50%) și Grecia (de la 48% la 39%). Totuși, tinerii continuă să fie mai optimiști decât respondenții vârstnici.

„Această scădere a optimismului semnalează că cetățenii percep un vid de leadership la nivel european”, a declarat Alberto Alemanno, profesor de drept și politici europene la HEC Paris.

„În fața presiunilor geopolitice, a incertitudinii economice și a oportunității de a construi o independență europeană reală, liderii UE au preferat acomodarea – în special față de solicitările SUA privind politica comercială și autonomia de reglementare” – Alberto Alemanno, profesor de drept.

„Respondenții mai în vârstă, spre deosebire de cei tineri care încă își formează așteptările, pot compara reacția ezitantă de azi cu momente din trecut în care Europa a arătat mai multă hotărâre în apărarea intereselor și valorilor sale”, a adăugat el.

În ansamblu, europenii consideră că principala forță a UE este respectul pentru democrație, drepturile omului și statul de drept (36%). În 16 state membre, aceasta a fost percepută drept cea mai mare calitate a Uniunii, cu procente ridicate în Luxemburg (43%), Danemarca (45%) și Portugalia (46%).

Cetățenii UE apreciază, de asemenea, puterea economică, industrială și comercială a blocului – cinci state membre au indicat-o drept principala forță. Printre acestea se numără Irlanda (43%), Țările de Jos (41%), Lituania (36%), Slovenia (36%) și Franța (35%).

Puțin peste un sfert dintre respondenți cred că cea mai mare resursă a UE o reprezintă relațiile bune și solidaritatea dintre statele membre, cu cele mai mari procente în Finlanda (38%) și cele mai scăzute în Italia și Ungaria (ambele 23%).

Care sunt principalele provocări pentru UE în acest moment

Aproape jumătate dintre respondenții europeni consideră că războiul din Ucraina rămâne cea mai mare provocare a Uniunii, chiar în contextul apariției unui nou plan american de pace pentru încheierea invaziei ruse.

Pentru 21 de state membre, acesta este considerat cel mai important subiect, cu procente ridicate în Lituania (64%), Finlanda (62%) și Danemarca (61%).

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat duminica trecută că UE are trei criterii esențiale pentru orice acord de pace.

„În primul rând, granițele nu pot fi schimbate prin forță”, a transmis ea într-o declarație. „În al doilea rând, ca națiune suverană, nu pot exista limite asupra forțelor armate ale Ucrainei care să lase țara vulnerabilă în fața unor viitoare atacuri și, prin aceasta, să submineze și securitatea europeană”.

„În al treilea rând, rolul central al Uniunii Europene în asigurarea păcii pentru Ucraina trebuie să fie pe deplin reflectat”, a adăugat ea.

Săptămâna trecută, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a reiterat că Europa trebuie să fie prezentă la masa negocierilor pentru orice acord de pace Rusia–Ucraina.

„Poziția noastră nu s-a schimbat”, a spus Kallas după reuniunea miniștrilor de externe din 20 noiembrie, la Bruxelles. „Pentru ca un plan de pace să aibă succes, trebuie să fie susținut de Ucraina și trebuie să fie susținut de Europa”.

Alte provocări majore menționate de europeni sunt migrația ilegală (38%), precum și costul vieții și schimbările climatice, ambele la 29%.

Ce așteaptă europenii de la UE

O mare majoritate consideră că Uniunea ar trebui să își diversifice relațiile comerciale cu state din întreaga lume, pentru a-și întări independența economică și pentru a sprijini industriile europene.

Potrivit sondajului: 81% cred că UE trebuie să ia măsuri pentru a ajuta industriile europene să devină mai competitive și să se decarbonizeze, în vreme ce 82% cred că UE ar trebui să acționeze pentru a sprijini echitatea între grupuri sociale și generații.