Ceas Rolex de colecție, găsit pe fundul Oceanului Pacific, încă funcțional după câțiva ani sub apă

Un ceas Rolex de colecţie a fost găsit pe fundul Oceanului Pacific. Descoperirea inedită a fost făcută de un surfer australian.

Sursa foto: Instagram/ Matt Cuddihy

Surferul australian Matt Cuddihy, făcea snorkeling în zona Noosa de pe coasta australiană, când întâmplător, a descoperit un obiect de mare valoare: un ceas Rolex Submariner, parțial acoperit de nisip și sare, care avea cureaua prinsă sub o stâncă.

Este un ceas de scufundări produs în a doua parte a secolului trecut.

Deși a zăcut ani de zile pe fundul oceanului și era deteriorat, ceasul încă funcționa, scrie publicaţia franceză "Le Figaro".

"Făceam snorkeling în aceleași zone în care merg în mod obișnuit în Noosa și părea să existe un pic de nisip care s-a deplasat și a expus mai multe pietre decât în mod normal.

Am găsit șapte aripioare de plăci de surf prinse între pietre. Privind peste pietre, am observat un Rolex Submariner cu cureaua prinsă sub o stâncă", a declarat Matt Cuddihy.