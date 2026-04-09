Cehia prelungește cu 20 de ani utilizarea reactoarelor nucleare din vremea URSS, pe fondul crizei energetice provocată de război

Publicat la 19:00 09 Apr 2026 Modificat la 19:00 09 Apr 2026

Lucrător la Centrala nuclear-electrică Dukovany din Cehia, în zona de izolare a reactorului, în timpul opririi primei unități a complexului, pe 29 ianuarie 2026. Foto: Profimedia Images

Autoritățile din Cehia au anunțat, joi, prelungirea cu 20 de ani a duratei de viață a celor patru reactoare nucleare de concepție sovietică de la centrala Dukovany.

Exploatarea acestora va continua până 2067.

Anunțul vine pe fondul crizei energetice provocate de limitarea fluxului de combustibili convenționali prin Strâmtoarea Ormuz, ca urmare a războiului din Iran.

Situația nu a fost rezolvată nici de armistițiul de două săptămâni, în condițiile în care Iranul a anunțat permisiunea de tranzit pentru un număr foarte mic de nave și a cerut încetarea loviturilor Israelului în Liban, amenințând că, în caz contrar, se retrage din înțelegerea cu SUA privind încetarea focului.

Cehii vor să folosească zeci de ani de-acul înainte vechile reactoare sovietice

O măsură similară celei de la Dukovany este luată în calcul și pentru cele două reactoare nucleare de la Temelin, informează Agerpres, care citează EFE.

Decizia prelungirii duratei de exploatare a vechilor reactoare este justificată "de creșterea preconizată a consumului și producției de energie electrică", a declarat ministrul Industriei și Comerțului, Karel Havlicek.

"Acest lucru nu schimbă nevoia de a continua construirea de noi centrale nucleare și opțiunea pentru reactoare modulare mici, deoarece țara va avea nevoie de energie electrică stabilă, sigură și competitivă, în volum cât mai mare posibil", a adăugat ministrul.

Extinderea duratei de viață va necesita "investiții de milioane de dolari", potrivit lui Daniel Benes, directorul general al companiei energetice de stat CEZ.

CEZ deține 70% din centrala nucleară Dukovany, situată în sudul Cehiei, și din centrala Temelin, amplasată în sud-vest.

Împreună, aceste centrale generează peste 40% din energia Cehiei.

Reactoarele din vremea URSS furnizează curent electric în Cehia. Vor folosi combustibil din Franța

Centrala Dukovany are patru reactoare nucleare de concepție sovietică VVER-440/V213, cu o capacitate totală instalată de 2.040 de megawați.

Primul reactor a intrat în funcțiune în 1985. Celelalte trei au devenit operaționale în următorii doi ani.

La centrala de la Dukovany au fost semnate contracte cu grupul sud-coreean KHNP pentru două noi reactoare APR1000 cu apă sub presiune, de generația a treia.

Fiecare dintre acestea are o capacitate instalată de 1055 de megawați. Se preconizează că primul va deveni operațional în 2036.

CEZ a anunțat joi că va colabora cu compania franceză Framatome și cu alți operatori europeni pentru dezvoltarea de combustibil de nouă generație pentru reactoarele sovietice de la Dukovany.

Cehii vor astfel să își diversifice sursele de combustibil nuclear, pentru a reduce dependența de compania rusă TVEL.