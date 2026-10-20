Unul dintre mai vechi copaci din lume e în SUA și are o vârstă de peste 2.600 de ani. Cum a scăpat de la tăiere

Vârsta chiparosului a fost stabilită prin prelevarea de mostre din trunchi și datare cu radiocarbon. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

În mlaștina Trei Surori din Carolina de Nord, se află unul dintre cei mai vechi copaci din lume, situat la est de fluviul Mississippi: un chiparos în vârstă de peste 2.600 de ani, informează worldatlas.

Botezat BLK227, chiparosul are un trunchi încă drept, comparativ cu ceilalți copaci aflați în mlaștină.

Vârsta lui BLK227 a fost stabilită prin prelevarea de mostre subțiri de lemn extrase din trunchi, de la o înălțime de aproximativ 3 metri deasupra nivelului mlaștinii.

Analizarea inelelor de creștere ale copacului și testele de datare cu radiocarbon au stabilit în cele din urmă vârsta de cel puțin 2.624 de ani.

Oamenii de știință au stabilit că respectivul chiparos era deja în creștere când i s-a format primul inel, în jurul anului 605 î.Hr. În apropiere, un alt copac are și el un prim astfel de inel datat în jurul anului 70 î.Hr.

Deoarece au un lemnul foarte rezistent la putrezire, chiparoșii din regiune au fost tăiați și folosiți pentru șindrile și traversele de cale ferată: primele exploatări de lemn de-a lungul Râului Negru din Carolina de Nord au demarat în secolul 19. BLK227 a scăpat de tăiere din cauza interiorului său „gol”, datorat vârstei înaintate și care i-a redus utilitatea sa ca lemn bun de folosit în diverse industrii.