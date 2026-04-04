China a dezvoltat senzori care ar putea detecta submarine nucleare americane folosind gravitația

Cercetătorii chinezi au dezvăluit un detector de gravitație cu o precizie de top la nivel mondial, extinzând potențialele aplicațiile militare ale tehnologiei. Acesta folosește un dispozitiv supraconductor de interferență cuantică (SQUID) pentru a detecta obiecte prin măsurarea micilor schimbări ale gravitației, potrivit scmp.com.

Echipa care a dezvoltat senzorii spune că aceștia pot fi utilizați pentru cercetare științifică și pentru găsirea resurselor subterane. De asemenea, aduce țara cu un pas mai aproape de a putea detecta submarine nucleare.

Conform unui raport publicat de Academia Chineză de Științe (CAS), instrumentul reduce semnificativ zgomotul de măsurare al gradientului gravitațional — adică influențele externe care pot afecta precizia unui detector, precum vibrațiile generate de activitatea seismică — până la un nivel depășit doar de detectoarele de unde gravitaționale de mari dimensiuni, construite pe scări de ordinul kilometrilor.

Un astfel de detector este Observatorul de Unde Gravitaționale cu Interferometru Laser din Statele Unite, care folosește oglinzi distanțate la 4 km (2,5 mile) pentru a studia cosmosul. Între timp, instrumentul construit de echipa CAS are aproximativ dimensiunea unei cabine de birou.

Metodele existente de detectare a submarinelor - sonar, detectarea anomaliilor magnetice și radar - pot fi evitate. Totuși, gravitația nu poate fi mascată.

Utilizarea gravitației pentru detectarea submarinelor

Cercetătorii chinezi au folosit așa-numitul Efect Meissner. Acesta este un fenomen prin care, atunci când anumite materiale devin extrem de reci, nu mai lasă câmpurile magnetice să treacă prin ele și împing magneții.

Așadar, utilizând materiale supraconductoare care pot respinge câmpurile magnetice, dispozitivul poate face ca magneții să leviteze eficient deasupra supraconductorilor. Acest lucru oferă proprietăți fără frecare și elimină, de asemenea, orice „zgomot” mecanic.

Această configurație este, de asemenea, ultra-sensibilă pentru detectarea mișcării, ceea ce este perfect pentru detectarea gravitației. De fapt, susține echipa, aceasta ar putea fi una dintre cele mai sensibile „cântare” construite vreodată.

Cu excepția faptului că nu cântărește masa, ci este capabilă să înregistreze ceva numit zgomot de măsurare a gradientului gravitațional. Noul dispozitiv nu măsoară doar gravitația; poate măsura diferențele de gravitație în spațiu.

De asemenea, acest tip de metodă de detectare nu poate fi evitată sau falsificată. Metodele tradiționale de detectare a submarinelor, cum ar fi sonarul, radarul sau detectarea magnetică, de exemplu, pot fi, parțial, înlăturate cu contramăsurile potrivite.

Un alt element interesant al cercetării este faptul că dispozitivul a fost testat în afara unor medii de laborator „extrem de controlate”. Acest lucru este important, deoarece detectoarele de acest gen sunt foarte sensibile la lucruri precum pași, trecerea vehiculelor, vânt, valuri și fenomene precum cutremurele.