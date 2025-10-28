„China ne privește”. Finlanda spune că înfrângerea Rusiei în Ucraina este esențială pentru a evita un război în Asia și Pacific

Teste cu rachetă ale Chinei în Pacific. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Înfrângerea Rusiei în războiul din Ucraina este critică pentru a preveni o agresiune a Chinei în regiunea indo-pacifică, spune ministrul finlandez al apărării, avertizând Europa și partenerii săi democratici, inclusiv Australia, țara cea mai vizată de expansionismul chinez, relatează The Guardian.

Antti Hakkanen a lăudat decizia lui Donald Trump de a impune sancțiuni împotriva companiilor petroliere rusești, săptămâna trecută, calificând-o drept un semnal de determinare al președintelui american față de Vladimir Putin și războiul său în Ucraina.

Într-un interviu pentru The Guardian Australia, ministrul finlandez a spus că voința Occidentului de a menține cursul și de a se opune în continuare ferm agresiunii rusești este urmărită atent de alți rivali geopolitici, precum China.

„China ne privește și se întreabă – are Occidentul forța și rezistența să se opună autocraților care cred că mai pot să ducă războiul încă un an? Oare s-au plictisit țările democratice?”, spune oficialul finlandez.

„Nu. Și trebuie să arătăm că dăm și mai multă susținere apărării în fața violenței. Nu e vorba doar de Ucraina, este o rezistență în fața violenței, războiului, dar și un semnal pentru China în regiunea indo-pacifică”.

Oficialul finlandez spune că încetare războiului din Ucraina necesită o abordare cu trei „piloni” – sancțiuni mai dure împotriva economiei Rusiei și exporturilor sale de energie, un ajutor militar mai pronunțat, pentru Ucraina, și folosirea armelor cu rază lungă de acțiune pentru a distruge fabricile de drone și rachete rusești.

Totuși, Donald Trump a rezistat presiunilor pentru livrarea de rachete Tomahawk Ucrainei. Hakkanen spune că orice slăbiciune afișată va încuraja China.

„Dacă va fi orice fel de conflict cauzat de China în zona indo-pacifică, Rusia va ajunge să fie implicată, fie prin susținerea Chinei sau ceva similar. Vedem acum că Rusia, doar cu propriile resurse, nu poate să cointinue războiul, dar China îi ajută mult.

Primesc mulți bani ca sprijin pentru economia lor, de la exporturi de energie până la componente militare și cooperare industrială”.

Oficialul finlandez mai spune și că Xi Jinping ar trebui să privească atent la determinarea alianței democratice globale, inclusiv la „Coaliția Voluntarilor”, un bloc al țărilor aliate Ucrainei care o sprijină în ciuda scepticilor de tipul lui Trump.