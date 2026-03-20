China promite Taiwanului „securitate energetică” în schimbul suveranității

Publicat la 23:44 20 Mar 2026 Modificat la 23:44 20 Mar 2026

China a oferit, miercuri, Taiwanului securitate energetică în schimbul suveranității și anexării sale la statul chinez, relatează Taiwannews.com, vineri.

Chen Binhua, purtător de cuvânt al Agenției pentru Afaceri Taiwaneze, a declarat că integrarea insulei ar rezolva problemele cu care se confruntă guvernul de la Taipei când vine vorba de energie – în particular dependența sa de gaz natural lichefiat și de importuri de petrol din Orientul Mijlociu.

Războiul din Iran a perturbat grav rutele comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, iar Taiwanul își obține aproximativ o treime din consumul său de GNL Qatar, deși autoritățile de la Taipei spun că forme alternative de furnizare au fost obținute pentru următoarele două luni.

Guvernul taiwanez nu a transmis până acum niciun răspuns oficial la propunerea lui Chen.

Președintele Taiwanului, William Lai, a declarat că stocurile de energie pentru lunile martie și aprilie sunt stabile, adăugând că țara va crește importurile din SUA începând din luna iunie.

Chen a mai susținut că noul plan cincinal al regimului chinez a stabilit un sistem energetic diversificat – surse din cărbune, petrol, gaze naturale, energie nucleară și regenerabilă.

El a vorbit și de consumul record de eletricitate în China, care a depășit un trilion de kilowați-oră în iulie și august anul trecut. El a spus că cererea uriașă a fost acoperită fără a se recurge la raționalizări sau creșteri de prețuri.

El a mai spus că această capacitate i-ar asigura Taiwanului suficientă electricitate – pentru companii și consumatorii casnici – și ar elimina riscul căderilor de curent, scăzând, în același timp, prețurile.

Separat, adjunctul secretarului apărării al SUA, Kurt Campbell, a declarat că guvernul american monitorizează îndeaproape dacă tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea influența acțiunile altor actori, inclusiv ale Chinei.

Chen a susținut, de asemenea, că misiunile diplomatice chineze au asistat cetățeni taiwanezi blocați în Orientul Mijlociu în contextul crizei recente. El a afirmat că, de exemplu, consulatul Chinei din Istanbul a coordonat evacuarea a 93 de taiwanezi către Shanghai și a facilitat întoarcerea lor acasă.

Consiliul pentru Afaceri Continentale al Taiwanului a respins afirmația, iar ministrul adjunct Shen Yu-chung a descris astfel de acțiuni drept parte a strategiei de război cognitiv a Chinei, menită să submineze încrederea publicului în guvernul Taiwanului.