China se pregătește să producă vehicule electrice în Bulgaria. Vrea să evite o taxă de aproape 40% impusă de UE

1 minut de citit Publicat la 09:45 25 Iun 2026 Modificat la 09:45 25 Iun 2026

Vehicul electric Ora 3, produs de compania chineză Great Wall Motors, expus la un târg auto din Indonezia, august 2025. Foto: Getty Images

Bulgaria se pregătește de reluarea fabricării de automobile prin intermediul Chinei.

Țara vecină vrea să devină un hub exclusiv de producție în UE pentru viitorul model GWM Ora 5, un vehicul electric (EV) al grupului chinez Great Wall Motors (GWM), scrie Agerpres.

Linia de asamblare ar urma să fie amplasată în Bahovița, lângă Lovech.

Aici există o unitate folosită în trecut pentru asamblarea camionetei Steed și a SUV-ului Haval H6, ambele produse, de asemenea, de chinezii de la GWM.

Conform site-ului automedia.investor.bg, producția modelului Ora 5 ar urma să înceapă în noiembrie 2026.

UE taxează cu până la 37,6% mașinile electrice importate din China

Proiectul concentrează eforturile pentru revenirea producției auto în Bulgaria, după ani în care nu au existat pe scară largă operațiuni de asamblare a vehiculelor.

GWM Ora 5 va fi produs în multiple configurații ale structurii, inclusiv hatchback, SUV și break.

Inițial, în Bulgaria va fi produsă doar versiunea complet electrică.

Această inițiativă vine în condițiile în care UE a introdus în 2024 tarife de până la 37,6% pentru vehiculele electrice importate din China.

Producătorul auto chinez ia în considerare extinderea producției într-o fază ulterioară, pentru a include modele hibride și cu combustie internă, în funcție de condițiile de pe piață și deciziile autorităților de reglementare din UE.