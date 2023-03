Christine Lagarde a fost păcălită că vorbeşte cu Zelenski, însă a picat în plasa unor comedianţi ruşi cu legături în FSB

Christine Lagarde a crezut că stă de vorbă pe Zoom cu Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, şi a început să vorbească despre eşecul sancţiunilor impuse Rusiei, dar şi despre faptul că fostul regim de la Kiev, condus de Petro Poroşenko, a deturnat fonduri de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) în perioada în care instituţia era condusă de ea.

În realitate, şefa BCE era victima unei noi farse puse în practică de Vladimir Kouznetsov, cunoscut drept Vovan, şi Alexei Stolaryov, cunoscut ca Lexus. Cei doi farsori ruşi sunt cunoscuţi pentru numeroasele farse făcute unor nume celebre precum Angela Merkel, Recep Tayyip Erdogan, Boris Johnson sau Andrzej Duda, preşedintele Poloniei.

De această dată, ruşii cu legături în serviciile secrete ale Rusiei au luat-o la ţintă pe Christine Lagarde, fostă şefa a FMI şi actuală şefă a BCE.

Milioane de ruşi au urmărit convorbirea dintre Lagarde şi ceea ce ea credea a fi preşedintele Volodimir Zelenski, după ce comedianţii ruşi au întregistrat discuţia de pe Zoom şi au publicat apoi clipul video pe reţelele sociale din Rusia, potrivit Le Figaro.

Citeşte şi: Un farsor rus care s-a dat drept Macron și a vorbit cu Duda după exploziile din Polonia: "Emmanuel, crede-mă, sunt foarte atent"

În noua farsă, ruşii au reuşit să o convingă pe Christine Lagarde să spun că Rusia a reuşit, relativ uşor, să ocolească sancţiunile, în special plafonul de 60 de dolari pe barilul de petrol fixat pentru ţările care continuă să cumpere petrol rusesec.

"Sancțiunile nu sunt atât de severe pe cât ne așteptam", a admis Lagarde, care a mai explicat și că a subestimat rata inflației în Europa.

Mai mult, crezând că vorbeşte cu Volodimir Zelenski, Christine Lagarde s-a declarat convinsă de victoria Kievului, cu ajutorul SUA, în războiul contra Rusiei.

"Am un punct de vedere simplu: cine are cea mai mare armă câștigă. Acesta este un principiu foarte prostesc și foarte elementar al Vestului Sălbatic", a spus Lagarde.

Şefa BCE i-a mai explicat lui "Zelenski" faptul că fostul preşedinte al Ucrainei, Petro Poroşenko, ar fi deturnat fonduri alocate Ucrainei de FMI.

"Ştiți la fel de bine ca mine că erau personaje foarte ciudate, care aveau propriile lor armate, care aveau propriul lor sistem", a mai spus Christine Lagarde.

This is awesome, informative and entertaining all at once. She fell for it hook, line and sinker...



Full video prank with European Central Bank President Christine Lagarde



In a conversation with our «Zelensky», Ms. Lagarde complained that sanctions against Russia had failed,… https://t.co/hV0UL5wo7n pic.twitter.com/pmfaMTxejM