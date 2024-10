Christopher Ciccone, fratele mai mic al Madonnei, a murit: „Am făcut tot posibilul să-l țin în viață cât mai mult timp”

Christopher Ciccone a murit la vârsta de 63 de ani. FOTO: Profimedia Images

Christopher Ciccone, artist, dansator, designer şi fratele mai mic al Madonnei, a murit la vârsta de 63 de ani.

Ciccone a murit vineri în Michigan, a declarat duminică reprezentantul său Brad Taylor pentru Associated Press. El suferea de cancer.

Madonna i-a adus un omagiu fratelui ei într-o postare pe Instagram, descriindu-l ca fiind „cel mai apropiat om de mine pentru atât de mult timp”.

„Este greu de explicat legătura noastră”, a scris ea. „Ne-am luat reciproc de mână şi am dansat prin nebunia copilăriei noastre. De fapt, dansul a fost un fel de superglue care ne-a ţinut împreună".

„L-am admirat. Avea gusturi impecabile. Şi o limbă ascuţită, pe care o folosea uneori împotriva mea, dar eu îl iertam întotdeauna”, a adăugat ea.

Ea a spus că nu şi-au mai vorbit de ceva vreme până când Ciccone s-a îmbolnăvit, moment în care „ne-am regăsit drumul spre celălalt. Am făcut tot posibilul să îl ţin în viaţă cât mai mult timp. Suferea atât de mult spre sfârşit ... Mă bucur că nu mai suferă. Nu va mai exista niciodată cineva ca el”.

Dansator încă din tinereţe, Ciccone a fost profund legat de ascensiunea surorii sale către celebritate în anii 1980, apărând în videoclipuri precum „Lucky Star”, regizând turneul „Blond Ambition” şi fiind director de turneu pentru „The Girlie Show”. De asemenea, a regizat videoclipuri pentru Dolly Parton şi Tony Bennett.

În 2008, Ciccone a lansat o autobiografie bestseller intitulată „Life with My Sister Madonna”, în care a scris despre relaţia lor tensionată, încurcăturile ei romantice, precum şi amintiri din timpul în care a fost în turneu cu ea. Timp de două decenii, el i-a fost alături, coregrafiind, regizând, îmbrăcându-se şi ajutându-şi sora. De asemenea, i-a amenajat casele din New York, Miami şi Los Angeles. A spus că a fost un pic ca o căsătorie.

În ultimii ani, Ciccone s-a mutat în Peninsula Inferioară din Michigan pentru a fi mai aproape de familie. În 2016, Ciccone s-a căsătorit cu Ray Thacker, un actor britanic, care i-a fost alături când a murit.

Madonna şi-a mai pierdut mama vitregă, Joan Clare Ciccone, din cauza cancerului, în urmă cu doar câteva săptămâni, şi pe fratele ei mai mare, Anthony Ciccone, la începutul anului 2023.