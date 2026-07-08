Noul conflict: Rutte vrea "fabricat în NATO”, liderii Europei insistă pe "cumpărați made in EU”

Următorul buget pe termen lung propus de UE, în valoare de 2 trilioane de euro, a prevăzut 131 de miliarde de euro pentru apărare. FOTO: Hepta

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a anunțat în marja Summitului NATO de la Ankara acorduri de apărare în valoare de zeci de miliarde de dolari, salutând o nouă eră a cooperării industriale transatlantice. Există o singură problemă: UE este hotărâtă să-și promoveze propriile industrii interne, scrie Politico.

În centrul disputei se află modul în care Alianța urmează să cheltuiască avalanșa de bani pentru apărare pe care Europa o investește în reînarmare, în timp ce se grăbește să descurajeze Rusia și, de asemenea, să răspundă presiunii lui Donald Trump de a face mai mult pentru a se apăra.

„Lumea va vedea industrii din America de Nord și Europa lucrând mână în mână, inovând împreună și dezvoltând capabilități de generație următoare”, a declarat Rutte marți, anunțând peste 54 de miliarde de dolari în noi acorduri de apărare, inclusiv miliarde în scheme de coproducție transatlantice.

„Acestea sunt capabilități care sunt cu adevărat «Fabricate în NATO»”, a adăugat el, subliniind ambiția sa de a menține vie legătura cu SUA. „Aceasta este cooperarea transatlantică în acțiune.”

Remarcile au venit în timp ce NATO a început summitul său de la Ankara, pe care Rutte a încercat să-l concentreze îndeaproape pe industrie. Alianța încearcă să demonstreze că angajamentele țărilor membre de a cheltui 5% din PIB pentru apărare până în 2035 sunt transformate în putere militară reală.

De anul trecut, Europa și Canada au cheltuit cu 20% mai mult pentru apărare decât în ​​2024 - o creștere de 139 de miliarde de dolari. Anul acesta, urmează să cheltuiască încă 11%, a anunțat NATO marți.

Aceasta înseamnă valorificarea puterii militare și industriale comune a alianței transatlantice pentru a acumula echipamente de câmp de luptă și a menține Washingtonul în sprijin. Asigurarea faptului că producătorii americani joacă un rol în consolidarea Europei va fi, de asemenea, atractivă pentru un Trump tranzacțional.

Dar acest efort riscă să se ciocnească cu Comisia Europeană, care cheltuiește sute de miliarde de euro pentru a încuraja industria internă de armament a UE. Aceste inițiative limitează rolul străinilor - chiar dacă sunt aliați.

Schema emblematică a UE, împrumuturile SAFE pentru arme, în valoare de 150 de miliarde de euro, limitează conținutul din afara UE la 35% din valoarea unei arme, în timp ce împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de către UE restricționează capacitatea Kievului de a achiziționa echipamente militare din afara UE.

Următorul buget pe termen lung propus de UE, în valoare de 2 trilioane de euro, a prevăzut 131 de miliarde de euro pentru apărare, o parte din acestea putând include restricții similare. Inițiativa „Fabricat în NATO” vine și în contextul în care Comisia Europeană pregătește o revizuire a regulilor de achiziții publice în domeniul apărării ale blocului comunitar.

„Salutăm cu căldură inițiativele europene, dar suntem foarte precauți, deoarece acestea ar trebui să fie cât mai incluzive posibil”, a declarat pentru Politico Tarja Jaakkola, secretar general adjunct al NATO pentru industria de apărare, inovare și armament. „Trebuie să ținem cont de faptul că trebuie să ne asigurăm că forțele noastre armate au capacitățile de care au nevoie pentru a ne proteja pe toți.”



NATO și țările europene au anunțat la Ankara acorduri cu companii non-americane: Alianța va achiziționa GlobalEye de la Saab, iar mai multe națiuni vor evalua avionul de transport aerian strategic A400M de la Airbus. NATO susține că există loc pentru toată lumea.

„Nu există suficientă capacitate industrială de această parte a Atlanticului sau de cealaltă parte a Atlanticului pentru a satisface cererea”, a declarat un oficial NATO de rang înalt. „Avem nevoie de toată capacitatea industrială posibilă, cât mai repede posibil, de ambele părți ale Atlanticului.”

Viitoare lupte pentru "Cumpărați produse europene”

Însă un oficial UE de rang înalt a subliniat că banii blocului ar trebui să meargă către companiile UE.

„Prin consolidarea industriei noastre de apărare și investițiile în mai multe capabilități europene, UE contribuie, de asemenea, la un NATO mai puternic”, a declarat oficialul, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber. Însă este „corect” ca fondurile blocului comunitar să acorde prioritate armelor fabricate în UE, deoarece „contribuabilii vor să vadă un randament al investiției lor”.

Confruntate cu aceste restricții impuse de Bruxelles, companiile americane apelează la lobby - ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a fost dur în privința prevederilor „Cumpărați arme europene” - și se întrec, de asemenea, să mute o parte din producție pe continent sub licență.

Un forum industrial din Ankara a văzut o serie de anunțuri, inclusiv producția europeană a rachetei de apărare aeriană Stinger de la RTX, un studiu de fezabilitate pentru extinderea producției de AMRAAM de la Raytheon în Europa, o unitate europeană de întreținere pentru interceptorul PAC-3 Patriot de la Lockheed Martin și un efort Lockheed Martin-Rheinmetall privind producția de rachete ATACMS în Germania.

Bruxellele a fost precaută cu producătorii de arme din afara UE care ocolesc regulile sale. În timpul negocierilor privind Programul Industriei Europene de Apărare — un fond de 1,5 miliarde de euro pentru a stimula industria de apărare a blocului comunitar — țările membre s-au confruntat timp de luni de zile cu privire la posibilitatea ca fondurile UE să finanțeze echipamente militare licențiate în străinătate, fabricate în blocul comunitar.

„Există o tensiune în cadrul UE, evident că nu este pe deplin în concordanță cu abordarea «Fabricat în NATO», dar există o soluție de mijloc fericită”, a declarat Dan Kliman, vicepreședinte senior la Fondul Marshall German. „Multe țări europene fac parte din NATO, așa că, prin definiție, dacă vor crea aceste platforme, se va întâmpla în UE.”

Multe țări din apropierea Rusiei sunt mai preocupate de achiziționarea de arme standard pentru a-și echipa rapid armatele decât de programe de investiții pe termen lung. Într-un exemplu de marți, Danemarca, Finlanda, Germania și Norvegia au convenit să achiziționeze drone de supraveghere Northrop Grumman MQ-4C Triton.

Pentru mulți, capacitatea de a cumpăra arme de ultimă generație pentru a descuraja o amenințare rusească în creștere este de o importanță crucială - iar cumpărarea din SUA poate aduce, de asemenea, avantaje politice suplimentare.

„Sentimentul predominant la NATO este că facem parte dintr-o mare familie transatlantică, chiar dacă toată lumea știe că acest lucru nu este în întregime adevărat. Și suntem la Ankara, deci nu există nicio manipulare a UE”, a declarat un oficial de rang înalt din industria europeană de apărare, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi mai liber.

„În plus, există încă persoane care cred că achiziționarea de produse americane îi leagă mai strâns de alianță.”