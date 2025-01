„Ciocolata Dubai” a ajuns în instanță. Judecătorii dintr-un tribunal german o interzic dacă nu provine din... Dubai

Ciocolata Dubai mai poate fi vândută în Koln doar dacă provine din Dubai. Foto: Getty Images

Deşi dulciurile cunoscute sub denumirea "ciocolată Dubai" au devenit foarte populare în Germania, un tribunal local a decis luni că numai produsele care sunt produse în realitate în Dubai pot fi promovate sub această denumire, transmite DPA, citat de Agerpres.



Dosarul a vizat produsul "ciocolată artizanală Alyan Dubai" vândut de lanţul german de magazine de băcănie Aldi Sud, care a devenit un adevărat hit după ce a apărut în magazine, în luna decembrie.



Dulciurile care poartă denumirea de "ciocolata Dubai" sunt umplute cu o cremă de fistic şi au lansat o adevărată modă în Germania, după ce au fost promovate de influenceri pe platforme de social media precum Instagram şi TikTok.



Cu toate acestea, un tribunal regional din Koln a emis luni o interdicţie temporară împotriva Aldi Sud, în care subliniază că produsul său denumit "ciocolată artizanală Alyan Dubai" este produs în realitate în Turcia. În aceste condiţii, tribunalul a ordonat lanţului de magazine să oprească produsul de la comercializare.



Curtea a hotărât că un produs poate fi etichetat drept "ciocolată Dubai" sau o etichetă similară în Germania, numai dacă a fost produs în Dubai sau are un alt tip de conexiune geografică cu Dubai. În caz contrar, există riscul inducerii în eroare a consumatorilor, a decis tribunalul.



Acţiunea în instanţă a fost demarată de importatorul de dulciuri Andreas Wilmers, care vinde în Germania marca de ciocolată Fex produsă în Dubai.



În eventualitatea în care va recidiva, Aldi Sud ar putea să fie amendat.



Lanţul de magazine nu a dorit să comenteze decizia tribunalului, care nu este una definitivă şi poate fi atacată cu recurs.



În luna decembrie 2024, importatorul de dulciuri Andreas Wilmers a avertizat şi lanţul de magazine Lidl, precum şi producătorul de dulciuri Lindt cu privire la vânzarea de "ciocolată Dubai". Până acum nu a fost luată o decizie cu privire la aceste procese.



Lindt a răspuns că termenul "ciocolată Dubai" este unul folosit pentru un desert de ciocolată care este umplut cu cremă de fistic şi nu pentru o ciocolată care provine din Dubai.



La rândul său, Asociaţia producătorilor germani de dulciuri a anunţat că "ciocolata Dubai" poate fi produsă oriunde în lume.