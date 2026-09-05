Cipru vrea în Schengen „cât mai curând posibil”. Comisia Europeană i-a dat undă verde, urmează votul în Consiliul JAI

Comisia Europeană va prezenta raportul său privind „Starea spațiului Schengen” Consiliului UE în următoarele două săptămâni. Foto: Getty Images

Guvernul de la Nicosia speră că o decizie politică va fi luată „cât mai curând posibil” privind aderarea Ciprului la spațiul Schengen. Președintele Nikos Christodoulides a declarat că țara a fost „evaluată pozitiv” de Comisia Europeană, iar acum totul depinde de votul din Consiliul JAI, relatează Cyprus Mail. Potrivit surselor presei cipriote, Ursula von der Leyen este una dintre principalele forțe care susțin aderarea Ciprului la spațiul Schengen.

Comisia Europeană a „evaluat pozitiv” Cipru și recomandă „examinarea cu prioritate a solicitării Republicii Cipru de aderare deplină la zona Schengen”, a anunțat Nikos Christodoulides.

„Având în vedere raportul Comisiei Europene, care a evaluat țara noastră și care este un raport pozitiv, ce se recomandă examinarea cu prioritate a solicitării Republicii Cipru de aderare deplină la zona Schengen, lucrăm astfel încât să existe o decizie politică cât mai curând posibil”, a declarat președintele Ciprului.

El a adăugat că această decizie politică va fi luată de „statele membre, la nivelul Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI)”: „Lucrăm împreună cu Consiliul, adică cu toate statele membre, precum și cu Comisia, pentru a putea obține această decizie politică foarte importantă cât mai curând posibil”.

Comisia Europeană a dat undă verde pentru aderarea Ciprului la Schengen

Comisia Europeană va prezenta raportul său privind „Starea spațiului Schengen” Consiliului UE în următoarele două săptămâni. Acest raport va include și o „evaluare pozitivă” în ceea ce privește gradul de pregătire al Ciprului pentru aderarea la spațiul Schengen.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Markus Lammert, a declarat în luna iulie că din momentul în care Comisia și-a prezentat evaluarea, decizia este la Consiliul UE.

„Este evident că o decizie privind momentul și modul în care Cipru va adera la spațiul Schengen țin de Consiliu. Poziția Comisiei este foarte clară. Aderarea deplină a Ciprului la spațiul Schengen ar consolida cadrul comun de norme, standarde și responsabilități pe care se bazează cooperarea Schengen”, a spus el.

Ca o nouă țară să se alăture spațiului Schengen, statele membre care sunt și state UE trebuie să ia decizia cu unanimitate de voturi. În acest moment, din spațiul Schengen fac parte 25 de state. Dintre statele membre UE, doar Cipru și Irlanda nu sunt și membre ale spațiului Schengen.

În ceea ce privește cele patru state care sunt membre ale spațiului Schengen, dar nu și ale Uniunii Europene, respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, acestea pot participa la discuții, dar nu au drept de vot privind admiterea unei noi țări.

Ursula von der Leyen vrea Cipru în Schengen

Potrivit surselor Cyprus Mail, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost personal una dintre principalele forțe care au susținut aderarea Ciprului la zona Schengen.

„Ani și ani la rând, opinia generală în Europa a fost că Ciprul nu poate adera la zona Schengen fără soluționarea problemei cipriote. Acum, însă, von der Leyen le-a spus fiecărui stat membru în parte că Ciprul trebuie să adere la zona Schengen și că acestea trebuie să accepte acest lucru”, a declarat un diplomat, sub protecția anonimatului.

Totuși, există și voci care și-a exprimat reticența privind fezabilitatea planurilor ca Cipru să adere la spațiul Schengen și impactul pe care îl va avea asupra problemei cipriote.

Acest lucru se datorează în parte faptului că mulți consideră că insistența guvernului cipriot potrivit căruia noul sistem digital Schengen de înregistrare a intrărilor și ieșirilor nu va fi implementat în cele nouă puncte de trecere care leagă cele două părți ale insulei nu este realistă.

Ca atare, Ciprului i s-ar putea cere fie să transforme efectiv Linia Verde într-o frontieră strict controlată, fie să accepte ca Europa să se confrunte cu o disfuncționalitate administrativă în ceea ce privește monitorizarea persoanelor care intră și ies din zona Schengen.