CNBC: Familia Trump a obținut 500 de milioane de dolari dintr-o investiție în cripto, dar investitorii au înregistrat pierderi mari. Colaj foto: Getty Images

Familia Trump ar fi obţinut aproximativ 500 de milioane de dolari dintr-o tranzacție cripto din 2025 între World Liberty Financial și compania listată la bursă, numită pe atunci Alt5 Sigma. Dar 10 luni mai târziu, compania redenumită ulterior AI Financial Corp a avertizat investitorii că este posibil să nu poată rămâne în afaceri mult mai mult timp. Prețul acțiunilor sale a scăzut cu peste 90%, iar investitorii au înregistrat pierderi mari, notează CNBC.

Una dintre puținele părți care au beneficiat de tranzacția Alt5 Sigma este familia Trump. Ca ​​parte a acordului din august, Alt5 a achiziționat tokenuri cripto în valoare de 1,5 miliarde de dolari de la World Liberty Financial, compania cripto co-fondată de Eric Trump și Donald Trump Jr., printre alții, în 2024. Președintele și membrii ai familiei sale aveau dreptul la aproximativ 500 de milioane de dolari din vânzarea de criptomonede, conform dezvăluirilor World Liberty Financial.

Alt5 a închis la 8,97 dolari pe 8 august, ultima zi de tranzacționare înainte de anunțarea tranzacției World Liberty. De atunci, acțiunile AI Financial - tranzacționate inițial sub simbolul ALTS, acum AIFC - au scăzut la 66 de cenți pe acțiune la închiderea din 8 iunie, o pierdere de 93%.

Avocații Democracy Defenders Fund au declarat Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) într-o scrisoare din aprilie că autoritatea de reglementare trebuie să „înceapă fără întârziere o anchetă independentă asupra ALTS”.

Grupul a criticat aspru administrația Trump pentru probleme de etică. Nu au primit un răspuns la scrisoare. „Întrebarea acum este: Ce s-a întâmplat cu toți acei bani?”, a declarat Virginia Canter, consilierul principal anticorupție al grupului.

AI Financial a devenit un exemplu de avertizare pentru investitorii care au văzut o tranzacție legată de Trump ca un câștigător natural într-o președinție a lui Trump. Compania este la al treilea CEO și al treilea auditor extern de când Eric Trump și Donald Trump Jr. au sărbătorit parteneriatul World Liberty la Nasdaq în august.

În ianuarie, compania a apelat la World Liberty pentru un împrumut, apoi a folosit o parte din venituri pentru a încerca să-și crească prețul acțiunilor. Efortul a eșuat. Ceea ce părea pentru unii un punct de intrare pe piața publică în imperiul de afaceri în expansiune al familiei Trump a lăsat în schimb investitorii cu pierderi mari.