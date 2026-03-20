CNN: America lui Trump reevaluează amenințarea unei invazii a Chinei în Taiwan

Publicat la 07:00 20 Mar 2026 Modificat la 07:23 20 Mar 2026

În ultimii ani, în cercurile de informații occidentale a crescut îngrijorarea că China ar putea invada Taiwanul chiar de anul viitor. Totuși, Statele Unite par să fie încrezătoare în acest moment că un atac iminent este puțin probabil, scrie CNN.

O evaluare anuală a amenințărilor, realizată de comunitatea de informații a SUA arată că regimul chinez preferă să obțină așa-numita „reunificare” fără utilizarea forței și recunoaște că un asalt amfibiu ar fi extrem de dificil și ar implica un risc ridicat de eșec, mai ales dacă SUA ar interveni.

„China va lua aproape sigur în considerare o varietate de factori atunci când decide dacă și cum să recurgă la opțiuni militare pentru unificare, inclusiv nivelul de pregătire al Armatei Populare de Eliberare (numele oficial al armatei chineze - n. red.), acțiunile și politica din Taiwan și dacă Statele Unite vor interveni militar în sprijinul Taiwanului”, se arată în raport.

În 2021, amiralul Philip Davidson, pe atunci comandant al Comandamentului Indo-Pacific, afirma că China dorește să fie pregătită să invadeze Taiwanul în următorii șase ani. Ipoteza că regimul de la Beijing ar putea acționa în 2027 a devenit cunoscută drept „fereastra Davidson”, alimentând urgența cu care guvernul taiwanez își duce la bun sfârșit reformele militare.

Analiza actualizată vine în contextul în care președintele Donald Trump a încercat să amâne o întâlnire importantă cu Xi Jinping la Beijing, unde una dintre principalele teme urma să fie politica SUA față de Taiwan.

Partidul Comunist Chinez a promis „reunificarea” cu Taiwanul, deși actualul stat chinez nu a controlat niciodată insula, ca parte a planului său de „renaștere națională”. China controlată de PCC se consideră pe sine succesoarea vechii republici chineze (fondată în 1912, după Revoluția Xinhai).

Deși SUA nu mențin relații diplomatice oficiale cu Taiwanul și au evitat în mod tradițional să spună dacă vor interveni militar în caz de conflict, oficialii chinezi au acuzat în repetate rânduri guvernul american de ingerință în afacerile interne și au condamnat propunerile de vânzări de armament care ar putea ajunge la 25 de miliarde de dolari.

China a vorbește frecvent de preferința sa pentru o „reunificare” pașnică. Cu toate acestea, frecvența tot mai mare a incursiunilor militare chineze în jurul insulei și deteriorarea relațiilor dintre regimul chinez și guvernul taiwanez au alimentat temerile că Xi ar putea recurge în cele din urmă la forță.

Întrebat despre cea mai recentă evaluare a SUA, purtătorul de cuvânt al diplomației chineze, Lin Jian, a cerut americanilor să „înceteze amplificarea teoriei «amenințării chineze»”.

„Modul în care trebuie rezolvată problema Taiwanului este exclusiv o chestiune a poporului chinez și nu admite nicio ingerință din partea forțelor străine”, a declarat acesta.

Pregătiri pentru război

Deși evaluarea americană mai recentă temperează presupunerile anterioare, analiștii spun că nu va schimba semnificativ eforturile SUA, Chinei și Taiwanului de a se pregăti pentru un posibil conflict.

Raportul din 2026 arată că armata chineză face în continuare „progrese constante, dar inegale” în dezvoltarea capacităților necesare pentru o eventuală preluare a Taiwanului și pentru descurajarea — sau, dacă este necesar, înfrângerea — unei intervenții militare americane.

În Taiwan, unde serviciul militar obligatoriu a fost extins și cheltuielile pentru apărare au crescut, încrederea în sprijinul militar al SUA în cazul unui război cu China a scăzut de la preluarea mandatului de către Trump.

Un oficial de rang înalt din domeniul securității din Taiwan a declarat totuși că evaluarea revizuită nu înseamnă că amenințarea a dispărut.

„Pe lângă interferența politică continuă și operațiunile de influență, China își ajustează în continuare obiectivele expansioniste și calendarul”, a spus acesta, adăugând că regimul chinez „își recalibrează abordarea în funcție de schimbările din postura de descurajare a SUA și a aliaților săi în contextul geopolitic global”.

Escaladarea atacurilor asupra Iranului — pentru care Trump ia în calcul trimiterea a mii de soldați americani, potrivit Reuters — ar putea, de asemenea, să distragă atenția și resursele de la securitatea din Asia.

„Taiwanul vede în continuare creșterea capacităților militare ale Chinei și implicațiile acțiunilor militare ale SUA, precum cele din Venezuela și Iran, ca pe un semn că marile puteri ar putea crede tot mai mult că «forța face legea»”, a declarat William Yang, analist la International Crisis Group.

În același timp, apetitul Chinei pentru conflict a fost probabil temperat de dificultățile economice interne, precum și de epurările din conducerea superioară a armatei.

„Prin înlăturarea celor mai importanți oficiali militari, conducerea a pus practic deoparte opțiunea unei invazii pentru cel puțin următorii doi ani”, a spus Amanda Hsiao, director pentru China la Eurasia Group.

„China continuă să considere costurile unei invazii prea ridicate pe termen scurt, deoarece aceasta ar putea deraia dezvoltarea țării, principala prioritate a conducerii”.