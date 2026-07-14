Comandantul brigăzii "Anna de Kiev" şi mai mulţi soldaţi, arestați într-un caz de dublă crimă, în Ucraina: Zelenski: Toţi vor răspunde

2 minute de citit Publicat la 11:20 14 Iul 2026 Modificat la 11:55 14 Iul 2026

Stanislav Luchanov. Foto: 155th Brigade

Comandantul brigăzii ucrainene „Anna de Kiev”, unitate aflată în centrul unui scandal, a fost arestat în cadrul unei anchete privind o crimă, a anunțat luni președintele Volodimir Zelenski, notează France24. În acest caz au fost arestate în total 10 persoane, a declarat Zelenski.

Acesta este cel mai recent scandal care afectează unitatea, menită să fie o forță de luptă de elită și un simbol al sprijinului francez pentru Ucraina, dar care a fost zguduită de dezertări în masă, un moral scăzut și lipsuri de echipament încă de la înființarea sa, în 2024.

Informația despre arestare a apărut în momentul în care Zelenski a sosit la Paris pentru o întâlnire cu partenerii europeni, vizând exercitarea de presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului și livrarea de sisteme de apărare aeriană către Kiev.

Poliția ucraineană afirmă că Stanislav Luchanov, comandantul unității, este implicat în răpirea și uciderea a doi frați dispăruți din regiunea Kiev în luna iunie. Potrivit poliției, frații au insultat o femeie în timpul unei dispute legate de zgomotul puternic. Soțul femeii a mobilizat alți militari pentru a se „răzbuna” pe cei doi.

Unele instituții de presă din Ucraina au relatat că femeia implicată era soția lui Luchanov, în timp ce poliția a precizat doar că soțul acesteia era militar în activitate.

Trupurile fraților, ciuruite de gloanțe, au fost descoperite săptămâna trecută, se arată într-un comunicat al poliției.

În acest caz au fost arestate în total 10 persoane, a declarat Zelenski. „Printre acestea se numără militari și fostul comandant al Brigăzii 155”, a precizat el într-un mesaj pe rețelele sociale.

Poliția a anunțat că Luchanov este acuzat de omor și de organizarea unei infracțiuni grave, fără a specifica exact ce rol a avut acesta în incident.

Pedeapsa maximă în acest caz: închisoare pe viaţă

Acuzațiile atrag o pedeapsă maximă de închisoare pe viață. Brigada 155 este cunoscută sub numele de „Ana de Kiev”, denumire inspirată de o prințesă medievală din Kiev care a intrat prin căsătorie în familia regală franceză.

Înființarea unității a fost anunțată de președintele francez Emmanuel Macron, alături de Zelenski, cu ocazia marcării a 80 de ani de la debarcarea din Ziua Z (D-Day), în 2024.

Sute dintre soldații săi au beneficiat de o instruire parțială în Franța. Unitatea a fost însă zguduită de mai multe scandaluri, inclusiv numeroase cazuri de dezertare. Luchanov a fost suspendat după ce a părăsit unitatea fără permisiune, a anunțat sâmbătă comandamentul armatei ucrainene.

Pe fondul indignării publice, ministrul de Interne, Igor Klimenko, a recunoscut că acest caz a „generat o discuție mai amplă despre comportamentul unor militari aflați în spatele frontului”.

„Este inacceptabil să se rezolve conflictele prin metode specifice bandelor infracționale”, a scris el pe rețelele sociale.