Un miliardar vrea să schimbe piramidele din Giza. A semnat un contract pentru un proiect care transformă platoul în afacere

Marea Piramidă din Giza a fost ridicată acum 4.600 de ani / sursă foto: Getty Images

Miliardarul egiptean Naguib Sawiris investește 10 milioane de dolari pentru a transforma emblematicul platou Giza într-o destinație pe tot parcursul anului pentru concerte, evenimente sportive și turism premium, scrie Business Insider Africa.

Reamenajarea platoului datează din 2018, când guvernul egiptean a semnat un parteneriat public-privat cu Orascom Pyramids Entertainment de la miliardarul Naguib Sawiris pentru a moderniza experiența vizitatorilor de pe Platoul Giza, care găzduiește piramidele renumite la nivel mondial și Marele Sfinx.

Proaspăta investiție ridică cheltuielile totale ale Orascom Pyramids Entertainment pentru proiect la aproximativ 2 miliarde de lire egiptene (41 de milioane de dolari), reflectând încrederea lui Sawiris că industria turistică din Egipt este pe punctul de a dobândi un nou record.

Cea mai recentă finanțare va viza o flotă de 30 de autobuze electrice hop-on, hop-off și construcția unui pavilion de sport în aer liber de 15.000 de locuri pe Platoul Giza, potrivit președintelui executiv al Piramidelor Orascom, Amr Gazarin.

Compania, o subsidiară a Orascom Investment Holding, mai are încă un deceniu în baza acordului cu guvernul egiptean pentru a moderniza experiența vizitatorilor la unul dintre cele mai vechi situri arheologice din lume.

Spre deosebire de acordurile tradiționale de concesiune, guvernul egiptean păstrează toate veniturile din bilete de la intrarea în piramide. În schimb, Orascom generează venituri prin tururi VIP, operațiuni de restaurante, închiriere comercială, sponsorizări și găzduire de evenimente majore.

Această strategie începe să dea roade. Gazarin se așteaptă ca doar concertele și evenimentele sportive să genereze venituri de până la 200 de milioane de lire egiptene (4,1 milioane de dolari) în acest an, afacerile urmând să atingă pragul de rentabilitate în 2027.

Investiția vine în timp ce Egiptul se bucură de una dintre cele mai puternice recuperări turistice din ultimii ani.

Țara a primit aproximativ 19 milioane de vizitatori în 2025, devenind a doua cea mai vizitată destinație din Africa, după Maroc. Autoritățile egiptene vizează 20 de milioane de turiști în 2026, peste 9 milioane de sosiri deja înregistrate în prima jumătate a anului.

Înainte de a începe reamenajarea Orascom, Platoul Gizeh a atras aproximativ 2,5 milioane de vizitatori anual. Compania își propune acum să dubleze această cifră la 5 milioane de vizitatori anul viitor.

Pentru Sawiris, a cărui avere este estimată la 3,8 miliarde de dolari, proiectul reprezintă mai mult decât o afacere comercială. Îmbinând moștenirea, divertismentul și transportul durabil, el pariază că unul dintre cele mai vechi repere ale lumii poate deveni una dintre cele mai dinamice destinații turistice ale sale.