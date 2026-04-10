Condamnare grea pentru un fost oficial rus acuzat de corupție: 19 ani de închisoare pentru că a furat materiale de construcție

Cel puţin 12 oficiali ruși au fost implicaţi în cel mai mare val de scandaluri de corupţie care a lovit Ministerul Apărării în ultimii ani. Foto: Getty Images

Un fost ministru adjunct al Apărării din Rusia a fost condamnat, vineri, la 19 ani de închisoare pentru corupție. Pavel Popov, în vârstă de 69 de ani, a primit cea mai dură sentință de până acum dintr-o serie de cazuri similare din cele mai înalte eşaloane ale ierarhiei militare ruse, relatează Agerpres.

Popov, în vârstă de 69 de ani, a fost arestat în vara anului 2024 pentru suspiciune de fraudă legată de construcţia Parcului Patriot, o atracţie turistică cu tematică militară din apropierea Moscovei, unde sunt expuse o gamă largă de armamente ruseşti şi sovietice, a relatat agenția RIA Novosti, potrivit Reuters.

Fostul oficial rus a pledat nevinovat. Potrivit anchetatorilor, Popov, începând din 2021, a deturnat diverse materiale de la construcţia parcului tematic către propria casa de la ţară.

El se alătură unui număr de cel puţin 12 oficiali implicaţi în cel mai mare val de scandaluri de corupţie care a lovit Ministerul Apărării în ultimii ani.

Un alt fost oficial de rang înalt al Ministerului Apărării, generalul-maior Vladimir Şesterov, a fost condamnat la 6 ani de închisoare în iulie anul trecut, în legatură cu frauda de la parcul tematic, al cărui director este, de asemenea, judecat.

Un alt fost ministru adjunct al apărării, Timur Ivanov, a fost condamnat la 13 ani de închisoare în iulie 2025 pentru luare de mită şi delapidare. Un al treilea, Ruslan Ţalikov, a fost acuzat de infracţiuni similare luna trecută.