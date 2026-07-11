"Consolidarea Parteneriatului Strategic este vitală". Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Prieteniei Româno-Americane

Preşedintele României, Nicuşor Dan: "Astăzi sărbătorim ziua dedicată Prieteniei Romano-Americane". FOTO: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a transmis, sâmbătă, un mesaj cu ocazia Zilei Prieteniei Româno-Americane, în care a subliniat importanța consolidării Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și a legăturii transatlantice pentru securitatea și prosperitatea comună.

"Astăzi sărbătorim ziua dedicată Prieteniei Romano-Americane. Aceasta este o ocazie specială pentru a evidenția valoarea cu adevărat unică a Parteneriatului nostru Strategic și pentru a reflecta asupra forței relației noastre vibrante și a oportunităților pe care le putem crea împreună ca Aliați, parteneri și prieteni apropiați. Consolidarea legăturii transatlantice și a Parteneriatului nostru Strategic este vitală pentru securitatea și prosperitatea noastră comună. Trăiască prietenia noastră!", este mesajul publicat de Nicușor Dan pe X.

De asemenean, la sfârșitul lunii mai, Nicușor Dan declara că Parteneriatul Strategic cu Statele Unite și cooperarea în cadrul NATO reprezintă cele mai solide garanții de securitate ale României din istorie.

„Trăim vremuri dificile, marcate de provocări care redefinesc securitatea la nivel regional, european și global. În acest context, alocarea de resurse și consolidarea rezervei militare naționale potențează forța militară și capacitatea de apărare și descurajare. Cooperarea strânsă cu aliații din NATO și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite reprezintă cele mai solide garanții de securitate ale României din istorie", a transmis atunci Nicușor Dan.