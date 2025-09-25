Coreea de Nord ar dispune de până la două tone de uraniu îmbogăţit la nivel militar, susţin serviciile de informaţii sud-coreene

Ministrul a avertizat că o cantitate atât de mare este „suficientă pentru a fabrica un număr imens de arme nucleare”. sursa foto: Getty

Serviciile de informaţii din Coreea de Sud estimează că Phenianul ar acumula un stoc semnificativ de uraniu puternic îmbogăţit – suficient, în teorie, pentru a produce zeci de focoase nucleare, relatează AFP şi Yonhap, citate de Agerpres.

Potrivit ministrului sud-coreean al unificării, Chung Dong-young, „agenţiile de informaţii estimează stocul de uraniu puternic îmbogăţit al Phenianului la până la 2.000 de kilograme”, subliniind că este vorba despre uraniu îmbogăţit „la peste 90%”. O astfel de concentraţie face din material un „uraniu de calitate militară”, adică apt, în principiu, pentru confecţionarea bombelor atomice – dacă există şi masa critică necesară declanşării reacţiei în lanţ.

Ministrul a avertizat că o cantitate atât de mare este „suficientă pentru a fabrica un număr imens de arme nucleare”.

Datele Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică indică o referinţă tehnică: pentru un dispozitiv bazat pe uraniu îmbogăţit la nivel militar ar fi necesare aproximativ 42 kg. Pe baza acestei estimări, stocul nord-coreean ar fi, teoretic, suficient pentru aproape cincizeci de focoase.

Context şi comparaţii

Pentru a oferi un punct de comparaţie, înainte de războiul din iunie, Iranul avea un stoc estimat la circa 400 kg de uraniu puternic îmbogăţit (în jur de 60%), al cărui destin rămâne necunoscut după bombardamentele suferite.

„Chiar în acest moment, centrifugele de uraniu ale Coreei de Nord funcţionează în patru locaţii”, a mai declarat Chung Dong-young. Oficialul a subliniat caracterul urgent al problemei: „Oprirea dezvoltării nucleare a Coreei de Nord este urgentă”, adăugând că soluţia ar fi un summit între Phenian şi Washington şi că sancţiunile internaţionale s-au dovedit insuficiente.

Reacţii şi istoric

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a spus recent că este dispus la discuţii cu Statele Unite, dar doar dacă îşi poate păstra arsenalul nuclear – poziţie care complică orice demers diplomatic.

Phenianul este cunoscut de mult timp ca având o cantitate „semnificativă” de uraniu îmbogăţit; programul său nuclear a început să capete vizibilitate după primul test nuclear din 2006 şi a atras o serie de sancţiuni ale ONU.

Deşi Coreea de Nord a fost reticentă în a-şi dezvălui public detalii despre facilităţile de îmbogăţire, serviciile sud-coreene susţin că Phenianul deţine mai multe astfel de situri, inclusiv la Yongbyon – loc pe care îl prezintă ca fiind fost oprit temporar, dar reactivat în 2021.