Coreea de Sud își construiește primul buncăr nuclear pentru populație, de teama rachetelor lui Kim Jong Un

Sud-coreenii vor construi, la Seul, primul lor buncăr nuclear civil, care poate adăposti 1.000 de oameni. Ce dotări va avea. Sursa foto: Hepta

Guvernul Metropolitan de la Seul intenţionează să construiască un adăpost subteran conceput pentru a proteja locuitorii de atacuri nucleare, biologice sau chimice externe într-un complex de locuințe publice din Garak-dong, districtul Songpa-gu, a cărui finalizare este programată pentru 2028, notează Koreaherald.

Complexul la scară largă cuprinde 16 clădiri de apartamente care se întind pe trei subsoluri, cu până la 22 de etaje deasupra solului și un total de 1.240 de unități rezidențiale. Acesta va fi construit pe fostul amplasament al Centrului de Detenție Seongdong, care a fost mutat la Munjeong-dong în 2017.

Situat la al treilea subsol al acestui complex, buncărul preconizat va acoperi o suprafață totală de 2.147 de metri pătrați și va găzdui până la 1.020 de persoane simultan.

Zona de refugiu va fi dotată cu sisteme de ventilație a aerului, stocare a apei, alimentare cu apă și salubrizare, permițând ocupanților să supraviețuiască până la 14 zile în cazul unor atacuri nucleare, biologice sau chimice externe. Atunci când nu este utilizată în situații de urgență, instalația va servi drept centru de fitness comunitar.

Va avea capacităţi de protecţie nucleară

Buncărul va fi primul de acest fel construit de o administrație locală pentru uz civil, echipat cu capacități de protecție nucleară.

Escaladarea amenințărilor militare din Coreea de Nord și instabilitatea securității globale, inclusiv războiul prelungit dintre Rusia și Ucraina, au fost citate ca factori cheie din spatele proiectului.

„Deoarece amenințările moderne sunt diferite de cele din trecut, lansăm acest proiect pentru a extinde rolul adăposturilor de apărare civilă. Sperăm că va marca un nou pas către o mai bună protejare a cetățenilor și îmbunătățirea sistemului de securitate al Seulului”, a declarat un oficial al orașului.

Administrația orașului a desemnat anterior construcția de adăposturi de apărare civilă împotriva atacurilor nucleare, biologice și chimice drept proiect cheie în cadrul planului său „Apărare Seul 2030”, anunțat în martie anul trecut.