Cozi uriaşe de oameni la frontiera dintre Ucraina şi Rusia | Evacuare masivă din Lugansk şi Donetsk

Primarul oraşului Doneţk susţine că există „un număr imens, uriaş” de oameni care doresc să părăsească oraşul. Potrivit acestuia, toate resursele, inclusiv vehiculele, sunt acolo, evacuarea se desfăşoară conform planului, în ciuda bombardamentelor tot mai mari.

În Doneţk au fost organizate 48 de puncte de evacuare, mai multe vor fi deschise în timpul zilei, evacuarea se desfăşoară într-o manieră organizată şi fără panică, a declarat şeful administraţiei oraşului.

Cu toate acestea, inevitabil s-au format cozi infernale.

Peste 1.100 de persoane au trecut prin punctul de control în regiunea Rostov din Donbas, 373 de persoane au fost plasate în centre de cazare temporară, au declarat autorităţile regionale.

„Vom solicita asistenţă Căilor Ferate Ruse pentru evacuarea locuitorilor din Donbas dacă situaţia din zona de conflict se va agrava”, a declarat Igor Guskov, prim-viceguvernatorul Regiunii Rostov.

