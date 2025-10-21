Cronologia jafului care a uimit lumea. Cum au furat patru hoți bijuterii de tezaur, din Muzeul Luvru. Cea mai mare teamă a Franței

Cel mai spectaculos jaf petrecut la Muzeul Luvru de la dispariția „Mona Lisei” în 1911 a avut loc duminică. FOTO: Profimedia Images

A fost supranumit „jaful secolului”. Furtul în plină zi al unor bijuterii de tezaur din epoca napoleoniană, din Muzeul Luvru din Paris. Președintele francez Emmanuel Macron a numit jaful „un atac asupra unei moșteniri pe care o prețuim” și a promis că vinovații vor fi trași la răspundere. Anchetatorii sunt într-o cursă contra cronometru pentru a-i găsi pe cei patru suspecți și pentru a recupera comorile, cunoscute drept bijuteriile Coroanei Franței. Cea mai mare teamă e că acestea ar putea fi pierdute pentru totdeauna.

CNN a făcut cronologia jafului care a uimit lumea:

Aproximativ 9:30 - Luvru este deschis de jumătate de oră. Poliția primește un apel de la un martor aflat pe Quai François Mitterrand, în centrul Parisului, care observase persoane suspecte în fața muzeului. Doi bărbați cu căști de motociclist sosesc pe scutere Yamaha T-Max, iar alți doi, purtând veste galbene și portocalii, se află într-un camion cu platformă de ridicare. Poliția locală este trimisă imediat la fața locului.

9:34 - După ce asigură zona cu conuri de trafic, hoții ridică platforma, iar doi bărbați urcă pe o scară până la balconul de la etajul al doilea. Folosind un instrument electric pentru tăiere și șlefuire, sparg o fereastră și pătrund în Galeria Apollo, una dintre cele mai ornamentate încăperi ale Luvrului, unde se află bijuteriile coroanei Franței, alături de alte comori neprețuite.

În interior, hoții folosesc din nou polizorul pentru a distruge două vitrine. Fură nouă piese de bijuterii din epoca napoleoniană, inclusiv tiare, coliere și cercei împodobiți cu safire, smaralde și diamante purtate de reginele Franței din secolul al XIX-lea.

9:37 - Vitrinetele sparte declanșează prima alarmă internă. Cinci angajați ai muzeului aflați în galerie pun în aplicare „protocolul de securitate” și alertează forțele de ordine.

9:38 - Hoții fug prin aceeași fereastră și coboară pe scară. La capătul galeriei, ghidul Ryan el-Mandari este pe punctul de a începe un tur atunci când aude ceea ce i s-a părut „o bubuitură” la geam. Angajații muzeului le strigă vizitatorilor să evacueze.

Un agent de securitate reușește să-i împiedice pe hoți să incendieze camionul, însă aceștia scapă de-a lungul malurilor Senei, pe cele două scutere Yamaha T-Max.

În timp ce mai multe echipaje de poliție securizează zona, anchetatorii găsesc două polizoare, o lampă de sudură, un walkie-talkie și o pătură, obiecte pe care hoții intenționau, se pare, să le incendieze. Tot acolo este descoperită și coroana avariată a împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea, probabil scăpată de hoți în grabă. Coroana este împodobită cu 1.354 de diamante și 56 de smaralde. Lângă podul Sully, este găsită o vestă galbenă, aruncată în timpul fugii.

Cel mai vizitat muzeu din lume evacuează în siguranță aproximativ 2.000 de vizitatori, fără a raporta răniți.

10:34 - Ministrul Culturii confirmă jaful într-un mesaj pe platforma X: „Un jaf a avut loc în această dimineață, la deschiderea @MuseeLouvre. Nu există răniți. Mă aflu la fața locului alături de echipa muzeului și poliție. Investigațiile sunt în curs.”

10:37 - Luvru anunță că muzeul va fi închis duminică „din motive excepționale”.

12:00 - 12:30 - Ministrul de Interne Laurent Nuñez afirmă că jaful a durat doar șapte minute.

Într-un interviu pentru radio France Inter, el dezvăluie noi detalii șocante: hoții au furat bijuterii „neprețuite”, cu o valoare emoțională uriașă, într-o operațiune care a durat doar șapte minute. „Este clar că echipa a studiat locul în prealabil. Vorbim despre profesioniști extrem de bine pregătiți, care au acționat foarte, foarte rapid”, spune Nuñez.

12:50 - Poliția strânge probe de la locul faptei. Anchetatorii examinează camionul abandonat folosit pentru intrarea în muzeu. Imaginile arată polițiști care ridică și ambalează probe lăsate de hoți, platforma fiind încă sprijinită de balcon. Printre obiectele găsite se află un polizor și un bidon albastru.

13:26 - Jaful pare a fi opera unor „hoți extrem de bine antrenați”, declară oficialii.

Ariel Weil, primarul arondismentului central al Parisului, afirmă că „planificarea a fost meticuloasă” și că nu își amintește un jaf de asemenea amploare la Luvru de mai bine de un secol, de la furtul celebrei „Mona Lisa”, în 1911.

18:40 - Procurorul Parisului afirmă că hoții i-au amenințat pe paznici cu polizoarele.

Într-un interviu pentru BFMTV, procurorul Laure Beccuau precizează că suspecții nu aveau arme de foc, dar au intimidat personalul cu sculele electrice. De asemenea, anchetatorii nu exclud o eventuală implicare străină.

18:52 - Ministerul Culturii publică lista completă a bijuteriilor furate.

Printre piesele dispărute se află o tiară, un colier și un cercel cu safir purtate de reginele Marie-Amélie și Hortense, un colier cu smaralde și cercei cu smaralde ai împărătesei Marie-Louise, „broșa-relicvar”, precum și tiara și broșa-corsaj a împărătesei Eugénie. Ministerul confirmă deschiderea unei anchete pentru „furt agravat comis de un grup organizat și conspirație criminală”, sub coordonarea BRB și a Parchetului din Paris.

Luvru a rămas închis și luni, în urma jafului, iar experții se tem că prețioasele obiecte ar putea dispărea pentru totdeauna. Christopher Marinello, fondator al Art Recovery International, avertizează că hoții ar putea topi metalele prețioase sau reșlefui pietrele pentru a le vinde rapid. „Trebuie să destructurăm aceste rețele și să găsim o altă abordare, altfel vom pierde opere pe care nu le vom mai vedea niciodată”, spune el pentru CNN.