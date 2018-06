Cum a reușit un bărbat să călătorească gratis din Indina până în Rusia pentru a vedea Cupa Mondială. „Am realizat că nu o să am destui bani și...”

Foto: Facebook/Clifin Francis

Clifin Francis este un bărbat din sudul Indiei care s-a decis să călătorească din țara sa în Rusia, pe bicicletă, pentru a urmări Cupa Mondială de Fotbal.

Bărbatul nu își putea permite să își plătească biletul de avion, având în vedere că este profesor de matematică și câștigă 40 de dolari pe zi.

„Am realizat că nu o să am destui bani ca să călătoresc în Rusia și să stau pentru o lună de zile acolo. Apoi m-am întrebat care ar putea fi cea mai ieftină cale de a călători. Bicicleta a fost răspunsul”, a spus tânărul, scrie BBC.

Prietenii nu l-au crezut, însă pe 23 februarie 2018 a început călătoria din Dubai, după un zbor cu avionul din țara sa natală. Din Dubai până la Moscova sunt 4,200 de kilometri.

„Iubesc să merg cu bicicleta și sunt nebun după fotbal. Am combinat cele două pasiuni. Inițial am vrut să călătoresc prin Pakistan, dar din cauza tensiunilor cu India, am renunțat. Schimbarea de planuri m-a costat mult. Nu am putut să-mi iau bicicleta la Dubai și a trebuit să-mi cumpăr una nouă de acolo, ceea ce m-a costat 700 de dolari. Nu a fost cea mai bună bicicletă din lume, dar a fost tot ce mi-am permis”, a spus bărbatul.