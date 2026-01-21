Cum ar arăta o invazie a SUA în Canada: Armata canadiană a simulat un astfel de scenariu, pentru prima dată într-un secol

Pentru prima dată într-un secol, Canada a simulat o invazie militară din partea Statelor Unite. Foto: Getty Images

Forțele armate canadiene au realizat, pentru prima dată într-un secol, o simulare privind un posibil scenariu de invazie militară a teritoriului național dinspre Statele Unite ale Americii. Informația este prezentată de publicația The Globe and Mail, care citează mai mulți oficiali guvernamentali de rang înalt, sub protecția anonimatului. Sursele au subliniat că este vorba exclusiv despre un exercițiu teoretic, nu despre un plan operațional real, scrie The Moscow Times.

În cadrul simulării, analiștii militari au pornit de la ipoteza în care trupele americane ar putea ocupa poziții strategice-cheie ale Canadei, atât pe uscat, cât și pe mare, într-un interval de o săptămână sau chiar în doar două zile. Potrivit evaluărilor interne, Canada nu dispune de suficiente forțe regulate și nici de armament modern pentru a respinge o ofensivă militară de amploare din partea SUA. Din acest motiv, răspunsul teoretic analizat presupune recurgerea la metode de război neconvențional: utilizarea unor grupuri mici de forțe neregulate sau a unor civili înarmați, care ar acționa prin ambuscade, sabotaj, atacuri surpriză și folosirea dronelor.

Unul dintre oficialii citați a precizat că modelul include tactici asemănătoare celor folosite de mujahedinii afgani împotriva trupelor sovietice în anii ’80, precum și de talibani împotriva forțelor coaliției internaționale, inclusiv a contingentului canadian, în Afganistan. Scopul unei astfel de strategii ar fi provocarea unor pierderi cât mai mari unei eventuale forțe de ocupație.

În același timp, oficialii canadieni subliniază că este puin probabil ca administrația lui Donald Trumpsă ordone o invazie reală, iar relațiile militare dintre cele două state rămân, în prezent, bune. Canada și SUA continuă cooperarea în cadrul Comandamentului Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) și poartă discuții privind participarea Canadei la un nou sistem continental de apărare antirachetă.

Potrivit logicii scenariului analizat, un atac ipotetic al Statelor Unite ar deveni posibil doar după o ruptură clară a parteneriatului din cadrul NORAD și emiterea unui ordin explicit de intervenție militară. Primele semnale ale unei amenințări ar putea fi notificări oficiale din partea SUA privind încetarea politicii de utilizare comună a spațiului aerian. Într-un asemenea context, Canada ar putea solicita sprijin din partea unor puteri nucleare aliate, precum Marea Britanie sau Franța, spun sursele.

Un oficial de rang înalt din Ministerul Apărării de la Ottawa a estimat că statul canadian ar avea la dispoziție cel mult trei luni pentru a se pregăti în vederea respingerii unei invazii maritime și terestre. La rândul său, generalul-maior în retragere David Fraser, care a comandat trupele canadiene în Afganistan, a declarat că apărarea ar putea include utilizarea armelor antitanc și a dronelor, similare celor folosite în prezent de Ucraina.

Șefa Statului Major al Apărării Canadei, generalul Jennie Carignan, a anunțat anterior intenția de a crea o rezervă de voluntari care să depășească 400.000 de persoane. Potrivit oficialilor, aceste forțe ar putea fi folosite, teoretic, pentru rezistență în cazul unei ocupații, însă introducerea serviciului militar obligatoriu nu este luată în calcul.

În trecut, Donald Trump a declarat în repetate rânduri că Canada ar trebui să se alăture Statelor Unite. Premierul canadian Mark Carney și ministrul responsabil de relațiile cu Washingtonul, Dominic LeBlanc, au respins constant această posibilitate, catalogând astfel de afirmații drept încercări deliberate de a crea confuzie și instabilitate.

