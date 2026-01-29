Antena 3 CNN Externe Steven Seagal îşi vinde conacul din Moscova. Cum arată casa de 7,5 milioane de dolari

Steven Seagal îşi vinde conacul din Moscova. Cum arată casa de 7,5 milioane de dolari

Publicat la 10:12 29 Ian 2026
steven seagal si vladimir putin
Steven Seagal a obţinut cetăţenia rusă în 2016. Sursa foto: Hepta

Steven Seagal, care a obţinut cetăţenia rusă în 2016, şi-a scos la vânzare conacul din Rublyovka, Moscova, pentru 700 de milioane de ruble (aproximativ 7,5 milioane de dolari). Casa, cu o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi, este situată într-un complex rezidenţial închis, cu doar 22 de proprietăţi, informează News.ro.

Clădirea principală include trei dormitoare, un birou, un cinematograf privat, o cramă şi un garaj. Terenul include, de asemenea, o casă de oaspeţi cu o baie turcească şi un foişor cu zonă pentru grătar.

Seagal a obţinut cetăţenia rusă în 2016 şi a cumpărat proprietatea în 2019 pentru 80-100 de milioane de ruble (aproximativ 1-1,3 milioane de dolari la momentul respectiv). El nu locuieşte în această reşedinţă. Vânzarea ar fi legată de mutarea proprietarului într-o altă casă de ţară.

Seagal l-a lăudat pe Putin şi după invadarea Ucrainei

După invadarea Ucrainei, Steven Seagal a continuat să-l sprijine pe Putin, spunând că o „entitate exterioară” este de vină pentru că a întors cele două țări una împotriva celeilalte. ”Rugăciunile mele sunt ca ambele țări să ajungă la o rezoluție pozitivă, pașnică, în care să putem trăi și să prosperăm împreună în pace”, a adăugat Segal.

Actorul, care spune că e budist, are de multă vreme o relație strânsă cu președintele rus Vladimir Putin și a primit cetățenia rusă în 2016.

Etichete: Steven Seagal Vladimir Putin conac

