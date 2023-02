”Părea că nu se mai termină... Nu puteam să stăm în picioare!” Mărturii din infern, făcute de o româncă în Turcia

Mărturii incredibile din mijlocul infernului. O româncă a povestit, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, momentele dramatice pe care le-a trăit în noaptea în care Turcia a fost lovită de cutremurul puternic. Aceasta spune că totul a părut o eternitate, mai ales că ea locuia la etajul 12.

Sursa foto: Antena 3 CNN

”Părea că nu se mai termină. A durat foarte mult, 90 de secunde, ceea ce este o eternitate! Și pentru că noi suntem la etajul 12, l-am simțit foarte tare, parca erai în barcă și te luau valurile... Ne țineam noi de pereți, pentru că nu puteam să stăm în picioare, începuse să cadă tencuiala... În final s-a terminat, dar nu știam ce să facem... Întrucât stăm la etajul 12, trebuia să ieșim afară, pentru că poate că ne prindea pe scări, poate că scările se dărâmaseră. Nu știam care este situația afară.

Am stat o oră în casă, am zis să stăm, să ne îmbrăcăm. Am putut să ne îmbrăcăm, să ne luăm câteva lucruri. Ne uitam afară, toată lumea fugea spre mașini, ploua îngrozitor.

Am stat în hol, sub prag m-am uitat să nu fie aer condiționat, să nu ne cadă în cap, și am așteptat să se termine.

Blocul nou, de 6 ani, cu o construcție bună, din oțel, dar pentru că am stat la etaj ridicat, l-am simțit foarte puternic. Blocul are 28 de etaje. La etajele superioare este dezastru”, spune povestește românca.