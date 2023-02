Prima secundă a cutremurului de 7,5, surprinsă de camera de bord a unui șofer. Clădirile, deja șubrede, se prăbușesc imediat

Imaginile au fost surprinse în Kahramanmaraş, un oraș din sudul Turciei cu o populație de peste 300.000 de locuitori.

Bilanțul victimelor cutremurului cu magnitudinea de 7,8 grade și al multiplelor replici de luni din Siria și Turcia a depășit 5.000 de morți.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că salvarea persoanelor prinse între dărâmături în condiții de îngheț este o "cursă contra cronometru".

Demolition of buildings after the second big earthquake in Kahramanmaraş(Türkiye) yesterday#TurkeyEarthquake #Turkey pic.twitter.com/yet0nOdD46