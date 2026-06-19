"Da, mă voi opune". Premierul Bulgariei a ameninţat şi la Bruxelles că va bloca sancțiunile impuse Patriarhului Kirill al Moscovei

Radev a pledat pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Patriarhului Kirill. Foto: Getty Images

Premierul bulgar Rumen Radev a anunţat şi la Bruxelles că va bloca noile sancțiuni impuse Rusiei, referindu-se la includerea Patriarhului Kirill al Moscovei în măsurile restrictive ale Uniunii Europene. El a susținut că războiul din Ucraina s-a extins mult dincolo de câmpul de luptă și nu ar trebui să atingă şi zone religioase, notează Novinite. Într-o declaraţie făcută la Bruxelles înaintea unei reuniuni a Consiliului European, Radev a reiterat că sancțiunile nu vor fi permise dacă acestea amenință stabilitatea economică a Bulgariei.

"Să nu amestecăm politica cu religia. Astăzi, la Sofia, am spus că timpul cruciadelor s-a terminat. Acest război a depășit deja tranșeele. S-a extins la economie, energie, vedem că afectează cultura și sportul, iar acum rămâne să se acopere religia. Da, vom respinge problema”, a spus Radev.

Prim-ministrul bulgar a subliniat că problema nu este "individul Kirill", ci relația mai largă cu Biserica Ortodoxă Rusă și adepții săi.

„Nu-mi pasă de Patriarhul Kirill. Mă interesează Biserica Ortodoxă Rusă, pentru că ortodoxia rusă a contribuit la eliberarea noastră de cinci secole de sclavie otomană. Nu-mi pasă ce face Patriarhul. Mă interesează întreaga societate rusă care are această biserică. Este ortodoxă răsăriteană, la fel ca a noastră. Suntem o singură familie”, a declarat el.

Radev a insistat, de asemenea, că Biserica Ortodoxă Bulgară ar trebui consultată atunci când se iau astfel de decizii, punând sub semnul întrebării impactul sancțiunilor asupra încheierii conflictului.

El a avertizat, de asemenea, că măsurile restrictive suplimentare ar putea crea riscuri pentru sectoarele energetic și de infrastructură din Bulgaria, inclusiv pentru operațiunile cu energie nucleară, lanțurile de aprovizionare cu transport public și importurile de produse agricole.

„Pot sublinia riscul pentru funcționarea centralei nucleare Kozlodui, riscul pentru furnizarea de piese de schimb către metroul din Sofia, precum și preocupările Ministerului Agriculturii cu privire la furnizarea de îngrășăminte către Bulgaria și Uniunea Europeană. Toate aceste probleme urmează să fie examinate în consiliile Uniunii Europene”, a spus el.

Vorbind la Bruxelles înaintea unei reuniuni a Consiliului European, Radev a reiterat că sancțiunile nu vor fi permise dacă acestea amenință stabilitatea economică a Bulgariei.

El a precizat că discuția privind sancțiunile nu face parte din agenda actuală a summitului și va fi abordată ulterior, la o reuniune a miniștrilor de externe.

Bulgaria, reticentă la măsurile propuse de UE

Potrivit acestuia, Bulgaria și-a exprimat deja rezervele cu privire la măsurile propuse, din cauza potențialului lor impact economic.

„Nu vom discuta despre sancțiuni în cadrul acestui consiliu. Sancțiunile vor fi decise în iulie, la Consiliul Miniștrilor de Externe. Bulgaria și-a exprimat deja anumite rezerve cu privire la aceste sancțiuni, deoarece ne-am exprimat deja poziția că nu vom permite sancțiuni care dăunează și reprezintă un risc pentru Bulgaria și economia”, a spus el.

Radev a enumerat, de asemenea, alte preocupări legate de posibile restricții, inclusiv riscuri pentru aprovizionarea cu combustibil, sistemele de transport urban și inputurile agricole în întreaga UE.

El a reiterat că Bulgaria nu va obstrucționa deciziile colective ale UE privind Ucraina și a confirmat sprijinul pentru procesul de aderare a Ucrainei la UE.

El a adăugat că o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski este programată în timpul vizitei sale la Bruxelles. În același timp, el a subliniat că Bulgaria va solicita oficial eliminarea Patriarhului Kirill de pe lista de sancțiuni propuse.