Daniel V. este un activist „extremist” pentru climă. Este căutat de poliție după ce a revendicat sabotajele din Germania

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ministrul federal de Interne, Alexander Dobrindt, a afirmat, vineri, că Daniel V., persoana misterioasă care a revendicat sabotajele din Germania, este un activist „extremist” pentru climă și este dat în urmărire. „Poliţia îl caută pe un bărbat de 48 de ani, originar din Renania de Nord-Westfalia (vest), unde au avut loc majoritatea faptelor, şi care ar fi redactat o scrisoare de revendicare care ar fi fost autentificată”, a adăugat ministrul regional de Interne, Herbert Reul, într-o conferinţă de presă comună cu ministrul federal, la Düsseldorf, scrie Agerpres.

„În timpul percheziţiei la locuinţa sa, situată în aceeaşi regiune, poliţia a găsit substanţe suspecte sau obiecte suspectate a fi explozivi”, a precizat Reul.

Ancheta deschisă pentru sabotaj îndreptat împotriva ordinii constituţionale urmăreşte două piste.

„Un posibil motiv legat de extremismul de stânga şi un sabotaj eventual dirijat de la distanţă de un stat străin”, a mai spus ministrul regional.

„În acest stadiu, trebuie să pornim de la premisa că este vorba aici de extremism climatic”, a afirmat și Dobrindt.

Această serie de atacuri presupuse a accentuat şi mai mult climatul de vigilenţă vizavi de infrastructurile critice ale ţării, care nu a făcut decât să progreseze după invazia rusă din Ucraina şi actele de sabotaj şi de spionaj de care Berlinul acuză Moscova.

Presupusul sabotor, identificat momentan drept Daniel V., este căutat în calitate de autor prezumat al unei scrisori de revendicare care stabileşte o legătură între diferitele atacuri, notează Bild.

Potrivit tabloidului, poliţia a descins la el acasă vineri dimineaţă, dar nu se afla acolo. Bărbatul, medic de meserie, s-ar putea deplasa la bordul unui camion utilitar galben şi roşu, afirmă aceeaşi sursă.

Potrivit revistei Focus, Daniel V. este un bărbat de 48 de ani originar dintr-un mic sat din vestul ţării, într-o regiune unde au fost vizate două posturi de transformare electrice, la Bergheim şi Dormagen.

Primul incident, vizând un sit care distribuie electricitate care provenea dintr-o centrală pe cărbune, s-a derulat dimineaţă dimineaţă la celălalt capăt al ţării, la Janschwalde, în Brandenburg.

Potrivit Focus, autorul prezumat al acestor atacuri a trimis media cel puţin două scrisori de revendicare, explicând în detaliu cum, provocând scurtcircuite, ar fi scos din funcţiune o serie de instalaţii electrice, numind primele două locuri (Janschwalde şi Bergheim) şi anunţând altele, între care Dormagen.

„Combustibilii fosili sunt o crimă, care duc la suferinţe infinite”, scrie Daniel V., care scrie că a acţionat singur.

El a invocat de asemenea „genocidul din Palestina” ca motivaţie pentru a limita producţia de armamente germane, sursă de export către Israel.

Cele două scrisori sunt considerate autentice de anchetatorii din Brandenburg, afirmă Focus, care susţine că autorul prezumat ar fi utilizat petarde în scopul de a provoca scurtcircuite şi pene de curent.

În aceste ultime luni, Germania a avut parte de atacuri repetate asupra infrastructurilor sale energetice, unele fiind revendicate de militanţi de extremă stânga.

Pe 3 ianuarie, incendiul de la o instalaţie electrică revendicat de „Vulkangruppe” a lăsat în beznă peste 100.000 de persoane la Berlin.

Susţinător major al Ucrainei în faţa invaziei ruse, Germania este de asemenea vizată de acte de sabotaj pe care le atribuie Moscovei, ceea ce Kremlinul respinge categoric.