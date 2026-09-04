Daniel V. revendică sabotajele din Germania. Bărbatul misterios a trimis o scrisoare autorităților

După mai multe presupuse atacuri asupra infrastructurii critice, anchetatorii germani au în vizor un bărbat. Foto: Profimedia Images

Anchetatorii germani au identificat un bărbat care ar putea avea legătură cu seria de presupuse acte de sabotaj asupra infrastructurii critice din landurile Renania de Nord-Westfalia și Brandenburg. Potrivit poliției, acesta ar fi autorul unei scrisori de revendicare care leagă mai multe incidente, însă autoritățile încearcă încă să stabilească dacă este un suspect real sau doar un imitator, potrivit Bild.

După mai multe presupuse atacuri asupra infrastructurii critice din landurile germane Renania de Nord-Westfalia și Brandenburg, anchetatorii au în vizor un bărbat. Potrivit acestora, el ar fi autorul scrisorii de revendicare care leagă între ele actele de sabotaj.

Deosebit de grav este faptul că scrisoarea de revendicare, care face referire și la incidentele din Bergheim (Renania de Nord-Westfalia) și Jänschwalde (Brandenburg), i-a condus pe anchetatori pe urmele unui bărbat din zona Gevelsberg. Conform informațiilor de până acum, Daniel V. ar fi autorul scrisorii scrise de mână și chiar ar fi semnat-o cu propriul nume.

Potrivit publicației taz, scrisoarea de revendicare a ajuns la redacție prin poștă. Ștampila poștală arată că aceasta a fost expediată din Renania de Nord-Westfalia. Deocamdată nu este clar dacă bărbatul are într-adevăr vreo legătură cu cazurile de sabotaj. „Trebuie verificat mai întâi dacă este într-adevăr un suspect sau doar un imitator”, a subliniat un purtător de cuvânt al poliției. Operațiunea de căutare este în desfășurare.

În doar câteva zile, dispozitive suspecte au fost descoperite în mai multe locații. Cel mai recent, joi, poliția a intervenit la o stație electrică de transformare din Dormagen (Renania de Nord-Westfalia). Un trecător a observat obiecte neobișnuite în apropierea instalației și a alertat autoritățile.

Anchetatorii consideră că este vorba despre un act de sabotaj. Potrivit informațiilor de până acum, scopul ar fi fost provocarea intenționată a unui scurtcircuit în rețeaua electrică. Construcțiile descoperite seamănă, potrivit BILD, cu dispozitivele care ar fi fost folosite și în alte incidente.

Val de sabotaje

Marți dimineață, a avut loc o tentativă de sabotaj în apropierea centralei electrice pe lignit Jänschwalde din Brandenburg. Folosind proiectile artizanale asemănătoare artificiilor, materiale conductoare au fost îndreptate spre liniile electrice de înaltă tensiune.

Poliția a găsit peste o duzină de dispozitive de lansare destinate aparent acestui scop. Potrivit operatorului rețelei, nu a existat nicio pană de curent.

Câteva ore mai târziu, a avut loc un atac la o substație din Bergheim, lângă Köln. Metoda a fost similară cu cea din Brandenburg: rachete pirotehnice lansate de dispozitive de lansare au fost folosite pentru a trage cabluri peste liniile electrice aeriene, provocând un scurtcircuit.

Acest scurtcircuit a cauzat defectarea mai multor linii, iar cinci unități de centrale electrice pe lignit din apropiere au fost oprite.

Cu toate acestea, deoarece inginerii responsabili au reușit să stabilizeze imediat rețeaua, nu a existat nicio pană de curent. Conform informațiilor obținute de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), anchetatorii au găsit un total de nouă dispozitive de lansare într-un lan de porumb din apropiere. În ambele cazuri, anchetele sunt în curs de desfășurare, sub suspiciunea de sabotaj.