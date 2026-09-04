Un obiect suspect a fost descoperit în apropierea unei stații electrice din Germania, după două presupuse sabotaje

1 minut de citit Publicat la 07:35 04 Sep 2026 Modificat la 07:35 04 Sep 2026

Poliţia a deschis o anchetă / FOTO: Profimedia Images

Un obiect suspect a fost descoperit în apropierea unei staţii electrice din vestul Germaniei joi seară, la două zile după presupuse acte de sabotaj care au vizat alte infrastructuri de acest tip în alte zone din ţară, scrie AFP, citată de Agerpres.

La începutul serii, un trecător a descoperit un obiect suspect la pământ, în apropierea unei staţii de transformare din Dormagen, în vestul ţării, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al poliţiei din Neuss.

Obiectul nu a provocat daune şi a fost "securizat", a precizat poliţia, adăugând că potenţiala sa capacitate de a face rău rămâne încă de stabilit.

Această descoperire are loc la două zile după două presupuse atacuri împotriva altor staţii electrice, cele mai recente dintr-o serie de presupuse acte de sabotaj care vizează infrastructura critică a ţării.

Poliţia a deschis o anchetă antiteroristă cu privire la primul incident, în cadrul căruia dispozitive explozive artizanale au fost lansate marţi dimineaţă spre un sit din Jänschwalde (est, aproape de graniţa cu Polonia) care distribuie energie electrică provenită de la o centrală pe cărbune.

În cel de-al doilea incident, la Bergheim, în vestul ţării, autori necunoscuţi au provocat în mod deliberat un scurtcircuit într-o staţie electrică a operatorului Amprion, atacând cablurile aeriene.

Staţiile din Dormagen şi Bergheim, situate nu departe de Köln, se află la o distanţă de doar aproximativ 15 kilometri una de cealaltă.

Potrivit ministrului de interne al landului Renania de Nord-Westfalia, Herbert Reul, autorităţile investighează o posibilă legătură între incidentele din Bergheim şi Jänschwalde.

Directorul poliţiei judiciare din Köln (vest) a constatat prezenţa unor "indicii similare care trebuie analizate cu atenţie". "În ambele locaţii, se pare că au fost lansate dispozitive pirotehnice", a adăugat el.

Niciunul dintre cele două atacuri, care nu au fost revendicate, nu a provocat o pană de curent la scară largă, chiar dacă funcţionarea centralelor electrice vecine a fost perturbată.

În ultimele luni, Germania s-a confruntat cu atacuri repetate asupra infrastructurii sale energetice, unele dintre acestea fiind revendicate de activişti de extremă stânga.

Mai multe atacuri care au provocat incendii au avut loc în ultimele luni în regiunea Berlinului, fiind adesea revendicate de militanţi de extremă stânga.

Fiind un susţinător major al Ucrainei în faţa invaziei ruse, Germania este, de asemenea, vizată de planuri de sabotaj pe care le atribuie Moscovei, acuzaţii pe care Kremlinul le respinge categoric.