Posibil sabotaj în Germania la o stație electrică: 5 unități, cu o capacitate de 4.200 de MW, deconectate: "A fost un act deliberat"

Poliția a fost chemată la substația din districtul Bergheim marți seara, în jurul orei 20:00, după ce a fost semnalată o defecțiune tehnică. Sursa foto: Getty Images

Un scurtcircuit produs marți seara la o substație electrică din Bergheim, în landul Renania de Nord-Westfalia, este investigat de poliție ca un posibil act deliberat. Incidentul a afectat cinci unități ale centralelor electrice Neurath și Niederaußem, cu o capacitate totală de 4.200 de megawați, însă nu a provocat o pană generală de curent. Poliția din Essen a preluat ancheta, iar cauza și contextul incidentului nu sunt deocamdată clare, potrivit FAZ.

Poliția a fost chemată la substația din districtul Bergheim marți seara, în jurul orei 20:00, după ce a fost semnalată o defecțiune tehnică. Mai multe linii electrice s-au defectat în urma unui scurtcircuit. Ulterior, autoritățile germane au anunțat că investighează incidentul ca pe un posibil act deliberat.

„Pe baza stării actuale a anchetei, nu presupunem o defecțiune tehnică, ci mai degrabă un act deliberat, o infracțiune”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din Essen.

Compania energetică RWE a anunțat că incidentul de la substația din Bergheim a afectat cinci unități ale centralelor electrice Neurath și Niederaußem. O capacitate totală de 4.200 de megawați a fost scoasă din funcțiune, a precizat RWE miercuri dimineață. La momentul incidentului, în jurul orei 20:00, cele cinci unități introduceau în rețea aproximativ 3.000 de megawați de energie.

Unitățile afectate sunt Neurath G și F, precum și Niederaußem H, G și K. Potrivit poliției, există suspiciunea că scurtcircuitul ar fi fost provocat intenționat.

Amprion, unul dintre cei patru mari operatori de transport al energiei electrice din Germania, a precizat că „este foarte probabil ca incidentul să fi fost cauzat de interferențe externe”. Cu toate acestea, alimentarea generală cu energie electrică nu a fost afectată în niciun moment, iar stabilitatea sistemului a rămas garantată. Deocamdată nu există informații definitive cu privire la cauza incidentului.

Atentat cu bombă

Incidentul de la Bergheim a avut loc în aceeași zi în care poliția germană a anunțat dejucarea unui posibil atentat cu bombă la o centrală electrică din Brandenburg, în apropierea uneia dintre cele mai mari termocentrale pe cărbune din Germania.

Mai multe dispozitive incendiare și explozive au fost descoperite la stația de transformare din Turnow-Preilack, în apropiere de centrala electrică pe bază de lignit Jänschwalde, în regiunea Spree-Neisse. Cel puțin o explozie a avut loc, provocând pagube și o întrerupere de scurtă durată a alimentării cu energie electrică.

Conform informațiilor furnizate de Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) și preluate de Bild, polițiștii au descoperit tuburi de rachete artizanale umplute cu explozibili la stația de transformare. Potrivit surselor citate de Welt.de, atentatul ar fi urmărit provocarea unei pene de curent de amploare la unul dintre blocurile termocentralei Jänschwalde.

Tot marți, cel puțin două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse într-un pasaj al gării centrale din Augsburg, în sudul Germaniei.

O amplă operațiune a forțelor de ordine a fost declanșată la gara principală din Augsburg, după ce un obiect a explodat într-unul dintre pasajele stației. Potrivit presei germane, explozia a provocat răni ușoare mai multor persoane și a spart geamurile din zonă. Poliția a declarat că o fată de 17 ani și un băiat de 18 ani au primit îngrijiri medicale.