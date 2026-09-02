Antena 3 CNN Externe Cel puțin doi răniți după o explozie într-o gară din Germania. Se întâmplă la o zi după dejucarea unui atentat la o centrală electrică

Cel puțin doi răniți după o explozie într-o gară din Germania. Se întâmplă la o zi după dejucarea unui atentat la o centrală electrică

G.M.
1 minut de citit Publicat la 10:17 02 Sep 2026 Modificat la 10:24 02 Sep 2026
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politisti germania
Cel puțin două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse într-un pasaj din gara centrală din Augsburg. FOTO: Profimedia Images

Cel puțin două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse într-un pasaj din gara centrală din Augsburg, în sudul Germaniei, potrivit poliției, scrie Euronews. Se întâmplă la o zi după ce poliția germană a anunțat dejucarea unui atentat cu bombă la o centrală electrică aflată în apropiere de cea mai mare termocentrală electrică, pe cărbuni, din regiunea Brandenburg, unde au fost descoperite mai multe dispozitive incendiare și explozive.

O amplă operațiune a forțelor de ordine este în desfășurare la gara principală din Augsburg, după ce un obiect a explodat într-unul dintre pasajele stației.

Potrivit presei germane, explozia a provocat răni ușoare mai multor persoane și a spart geamurile din zonă. Poliția a declarat că o fată de 17 ani și un băiat de 18 ani primesc îngrijiri medicale.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit ce fel de dispozitiv a provocat explozia și nici în ce circumstanțe a fost detonat obiectul.

Clădirea gării și unul dintre peroane au fost închise temporar, iar circulația trenurilor se desfășoară restricționat pe cealaltă linie, au anunțat polițiștii. Transportul public din zona gării centrale din Augsburg a fost, de asemenea, afectat.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili natura obiectului care a explodat, precum și circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Augsburg este un important nod de transport regional și se află la aproximativ 55 de kilometri de Munchen.

 

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Etichete: explozie Germania gara raniti explozie

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