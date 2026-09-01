Atentat cu bombă dejucat la una din cele mai mari termocentrale din Germania. Poliția a găsit tuburi de rachetă pline cu explozivi

Termocentrala pe bază de lignit Jänschwald, regiunea Brandenburg. Foto: Getty Images

Poliția germană a anunțat dejucarea unui atentat cu bombă la o substație electrică aflată în apropiere de cea mai mare termocentrală electrică, pe cărbuni, din regiunea Brandenburg, informează Bild. Mai multe dispozitive incendiare și explozive au fost descoperite. Cel puțin o explozie a avut loc, care a provocat daune și o întrerupere de scurtă durată a curentului, informează RTL.

Conform informațiilor furnizate de „Märkische Allgemeine Zeitung" (MAZ) și preluate de Bild, polițiștii au descoperit tuburi de rachete artizanale, umplute cu explozibili la stația de transformare din Turnow-Preilack, nu departe de centrala electrică pe bază de lignit Jänschwalde din regiunea Spree-Neisse (Brandenburg).

Dispozitivele explozive au fost dezamorsate de specialiștii serviciilor de urgență ajunși la fața locului.

Conform surselor citate de welt.de, atentatul a vizat provocarea unei pene de curent de amploare la unul din blocurile termocentralei.

Operatorul rețelei electrice, 50Hertz, a precizat că a existat făptașii, rămași necunoscuți, au provocat daune materiale la mai multe linii din rețea și a existat inclusiv „o întrerupere de scurtă durată pe linie”, dar că problema a fost remediată, iar furnizarea de energie electrică nu a fost afectată.

Centrala electrică pe bază de lignit de la Jänschwalde este cea mai mare din regiunea. Capacitatea instalată actuală la această centrală este de 1.500 megawați.