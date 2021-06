Dansatoarea de 106 ani, care nu folosește cuvintele „bătrân” și „vârstă”: „Nu mă simt bătrână”

După mai multe decenii petrecute în afara graniței țării sale natale, Eileen Kramer s-a întors în Sydney. De atunci a colaborat cu mai mulți artiști pentru a-și ilustra pasiunea de o viață și talentul nativ: dansul.

Doamna Kramer încă dansează cu mișcări grațioase, dramatice, folosind cel mai mult jumătatea superioară a corpului ei.

„Am participat la două festivaluri mari de dans în Adelaide și Brisbane, am fost într-un film, am avut multe spectacole mai mici, am scris trei cărți și astăzi am o zi liberă”, a spus artista.

Cuvintele „bătrân” și „vârstă” - inexistente în vocabularul său

Multă lume o întreabă adesea de unde provine toată energia ei și dacă există un secret pentru a dansa, chiar și la o vârstă înaintată.

Răspunsul ei a fost că a alungat din vocabularul său cuvintele „bătrân” și „vârstă”.

„Nu sunt bătrână, ci doar am trăit o lungă perioadă de timp și am învățat câte ceva pe parcurs. Nu mă simt așa cum spun oamenii că ar trebui să te simți atunci când îmbătrânești. Atitudinea mea atunci când creez lucruri este aceeași cu cea pe care o aveam când eram copil”, a mărturisit Eileen Kramer, potrivit BBC.

Dansul, pasiunea sa de o viață

În ultimii ani, Eileen Kramer a susținut o campanie de strângere de fonduri, prin care și-a finanțat câteva creații coreografice inspirate din propria sa viață.

Era aproape de finalizarea unui nou videoclip de dans, dar pandemia i-a încurcat puțin planurile. Dar nu pentru mult timp.

„Nu am putut merge la locația videoclipului, așa că am scris o carte în schimb. Este o poveste despre cum am realizat videoclipul”, a spus ea râzând.

Doamna Kramer a devenit o celebritate locală, în suburbia Elizabeth Bay, acolo unde locuiește.

O echipă de prieteni interpreți i-au organizat și o petrecere la împlinirea vârstei de 106 ani, în noiembrie. Pentru că pandemia nu permitea o petrecere obișnuită, aceștia au ținut petrecerea în fața ferestrei sale.

