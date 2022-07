Daria, o tânără campioană la dans sportiv din Ucraina, a fost omorâtă de o rachetă rusească

Tânăra dansatoare a murit în timpul unui antrenament, a anunțat Anton Gerașcenko, consilier al ministrului afacerilor interne al Ucrainei.

Daria Kurdel, în vârstă de 20 de ani, a fost ucisă de o rachetă în Krivoi Rog, în timp ce se antrena în aer liber alături de tatăl său, potrivit anunțului.

Presa locală a relatat că ea a murit din cauza unei răni provocate de schije.

Vestea tragică a fost anunțată pe pagina de Facebook a Universității Naționale ”Academia de Drept” din Odesa, acolo unde tânăra studia.

"Era o fată responsabilă, inteligentă și ambițioasă, a luat parte activ la viața studențească, iubea sportul", au scris angajații universității.

Daria a câștigat mai multe competiții internaționale de dans sportiv.

O femeie de 41 de ani a murit pe loc, în urma bombardamentului, iar Daria și tatăl ei au fost grav răniţi şi au ajuns de urgenţă la spital. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva pe tânăra campioană.

#NovaKakhovka, #ukraine, #war, #russia, #UkraineRussiaWar, #UkraineRussiaConflict,

As a result of the Russian bombardment of Krivoy Rog in the Ingulsky district, the 20-year-old champion of Ukraine in dance sports, Daria Kurdel, died. pic.twitter.com/ywTYBWbGOr