A murit David Sassoli, președintele Parlamentului European

În vârstă de 65 de ani, Sassoli a încetat din viață într-un spital din Italia, la ora 1:15 a dimineții de marți, a precizat, pe Twitter, Robert Cuillo, purtătorul său de cuvânt.

Cuillo a menționat că președintele Parlamentului European era internat din data de 26 decembrie în spitalul din Aviano ca urmare a unei "complicații grave a sistemului imunitar".

