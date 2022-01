Klaus Iohannis, mesaj la moartea lui David Sassoli, președintele Parlamentului European. Reacțiile liderilor europeni

"Profund întristat de moartea subită a lui David Sassoli, președinte al Parlamentului European.

A fost un prieten al României și un lider care a luptat pentru valorile și principiile europene. Moștenirea sa europeană va rezista în timp. Gândurile mele se îndreaptă către familia sa", a scris Iohannis pe Twitter.

Deeply saddened by the sudden passing away of David Sassoli @EP_President. He was a friend of Romania and a leader who fought for European ?? values and principles. His European legacy will endure. My thoughts are with his family. January 11, 2022

Liderii instituțiilor europene au transmis, la rândul lor, mesaje de condoleanțe, în care sunt evocate personalitatea și activitatea lui David Sassoli.

"Sunt profund întristată de moartea unui mare european și italian. David Sassoli a fost un jurnalist pasionat, un președinte extraordinar al Parlamentului European și, mai ales, un prieten drag. Gândurile mele se îndreaptă către familia lui. Odihnește-te în pace, dragă David", a transmis Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, într-un mesaj în limba italiană.

"David Sassoli, președinte al Parlamentului European și prieten drag, a murit. Sunt împietrit. Bunătatea a fost o sursă de inspirație pentru toți cei care l-au cunoscut. Sincere condoleanțe pentru familie și cei dragi. Adio, prietene", a menționat Frans Timmermans, vice-președinte executiv al Comisiei Europene, pe contul său de Twitter.

"O dimineață tristă pentru Europa. Unul dintre susținătorii săi fermi, un adevărat campion european, ne-a părăsit prea devreme. Sunt profund îndurerat de pierderea lui David Sassoli, un bărbat cu inimă mare, un bun coleg și un lider inspirațional. Nu te vom uita niciodată, David", a scris, la rândul său, Virginijus Sinkevičius, comisar european pentru mediu.

Președintele Parlamentului European, David Sassoli, a murit marți dimineață, la câteva ore după ce presa a relatat că politicianul fusese internat în spital ca urmare a unei complicații grave.

În vârstă de 65 de ani, Sassoli a încetat din viață într-un spital din Italia, la ora 1:15 a dimineții de marți, a precizat, pe Twitter, Robert Cuillo, purtătorul său de cuvânt.

Cuillo a menționat că președintele Parlamentului European era internat din data de 26 decembrie în spitalul din Aviano ca urmare a unei "complicații grave a sistemului imunitar".

Anterior veștii decesului, purtătorul de cuvânt precizase că toate întâlnirile oficiale din această perioadă ale președintelui Parlamentului European au fost anulate.

David Sassoli, spitalizat de două ori pe parcursul a trei luni

În luna septembrie, Sassoli, fost jurnalist de televiziune, a fost spitalizat cu pneumonie şi din acest motiv nu a putut prezida sesiunea parlamentară în care șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a rostit discursul anual privind Starea Uniunii.

Ulterior, el s-a deplasat în Italia, după ce medicii au fost de acord ca politicianul să se recupereze după boală în țara natală.

David Sassoli a devenit președinte al Parlamentului European în 2019, după un acord amplu între cele mai mari familii politice europene în legătură cu funcțiile de top din principalele instituții ale Uniunii.

Înainte să survină decesul său, deputații europeni luaseră decizia de a se reuni săptămâna viitoare pentru a-i vota succesorul, în contextul în care Sassoli nu dorea să mai candideze pentru un nou mandat, cu durata de jumătate din cea a Parlamentului.

