De ce construiește China în deșert o replică uriașă a unui distrugător american: "Se fac pregătiri tot mai intense"

2 minute de citit Publicat la 14:08 12 Iul 2026 Modificat la 14:08 12 Iul 2026

Poligonul deșertului Taklamakan a găzduit deja machete ale portavioanelor din clasa Ford. FOTO: CNN /Captură video

Construcția de către China a unei replici la scară reală a unui distrugător cu rachete ghidate din clasa Arleigh Burke al Marinei SUA în Deșertul Taklamakan trezește îngrijorări privind pregătirile de război ale Armatei Populare de Eliberare, potrivit defencesecurityasia.com.

Imaginile comerciale din satelit captate lângă Ruoqiang, în provincia Xinjiang, dezvăluie o machetă tridimensională extrem de detaliată care reproduce dimensiunile de aproximativ 155 de metri, geometria suprastructurii și caracteristicile radar ale unui distrugător modern Arleigh Burke Flight IIA sau Flight III.

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Replica reprezintă mult mai mult decât un ajutor simbolic pentru instruire, deoarece sprijină direct misiunea în evoluție a Forței de Rachete PLA de a neutraliza capacitățile de proiecție a puterii navale a SUA în timpul unui potențial conflict în strâmtoarea Taiwan.

Această evoluție apare în contextul în care planificatorii militari de la Washington evaluează din ce în ce mai mult că orice mișcare chineză împotriva Taiwanului ar implica aproape sigur încercări de a întârzia, perturba sau descuraja intervenția grupului de atac al portavioanelor americane în spațiul de luptă din Pacificul de Vest.

Spre deosebire de contururile anterioare bidimensionale ale navelor observate în același poligon deșertic din 2021, noua structură încorporează reflectoare radar, simulări ale suprastructurii ridicate și geometrie fizică menite să reproducă secțiuni transversale radar realiste pentru testarea avansată a căutărilor de rachete.

Poligonul deșertului Taklamakan a găzduit deja machete ale portavioanelor din clasa Ford, siluete multiple de distrugătoare și ținte maritime mobile montate pe șine, concepute pentru a simula manevrarea navelor de război în condiții de luptă.

Analiștii militari evaluează că noua replică este optimizată special pentru validarea rachetelor balistice antinavă, cum ar fi DF-21D și DF-26, alături de sisteme emergente de atac hipersonic și arhitecturi de țintire asistate de inteligență artificială.

Obiectivul strategic din spatele acestor teste nu este doar precizia rachetelor, ci rafinarea întregului „lanț de distrugere” antinavă, inclusiv detectarea sateliților, identificarea țintelor, fuziunea senzorilor, ghidarea terminalelor, rezistența la războiul electronic și evaluarea pagubelor în luptă.

Distrugătoarele din clasa Arleigh Burke reprezintă unul dintre cele mai critice noduri operaționale din cadrul forțelor navale americane, deoarece oferă apărare antirachetă balistică Aegis, război antisubmarin, coordonare a apărării aeriene și capacitate de atac Tomahawk la distanță lungă.

În orice situație de risc din Taiwan, distrugătoarele Burke ar forma probabil stratul exterior protector în jurul grupurilor de atac ale portavioanelor americane care operează la est de Taiwan sau în Marea Filipinelor.